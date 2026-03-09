Putin: Energetska kriza je stigla, spremni smo surađivati ​​s Europom. Potrebna su jamstva.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da je iranski rat izazvao globalnu energetsku krizu te upozorio da bi proizvodnja nafte ovisna o transportu kroz Hormuški tjesnac uskoro mogla potpuno stati. Putin je ponovno dao do znanja da je Rusija spremna opskrbljivati ​​Europu naftom i plinom. Rusija je drugi najveći svjetski izvoznik nafte i posjeduje najveće svjetske rezerve prirodnog plina.

Govoreći na sastanku s vladinim dužnosnicima i čelnicima vodećih ruskih proizvođača nafte i plina, Putin je rekao da je Moskva spremna ponovno surađivati ​​čak i s europskim tvrtkama i kupcima.

"Ako se iznenada odluče preorijentirati i pružiti nam dugoročnu suradnju, oslobođenu političkih pritisaka, spremni smo surađivati ​​i s Europljanima. Ipak, potrebna su nam jamstva da su spremni i voljni surađivati ​i osigurati održivost i stabilnost", rekao je Putin.

Dodao je da bi ruske tvrtke trebale iskoristiti trenutačnu situaciju na Bliskom istoku, iako je napomenuo da je porast cijena vjerojatno privremene prirode.

Cijene nafte u ponedjeljak su premašile 100 dolara po barelu i dosegle vrhunce od 2022. godine jer je Hormuški tjesnac efektivno zatvoren zbog rata s Iranom.

