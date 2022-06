Damir Vanđelić: 'Plenković mi je rekao da moram ići s Bandićem'

Andrej Plenković mi je uvjetovao ulazak u gradsku politiku suradnjom s Bandićem. Meni je to bilo nepodnošljivo, i kći mi je rekla: "Tata, ja s tobom neću razgovarati ako budeš u koaliciji s Milanom Bandićem. Ja sam joj na to mogao samo odgovoriti: Dijete ja sam te odgojio, pa valjda sam ja usadio takve vrijednosti u tebe. Izjavio je to za HRT bivši šef Fonda za obnovu, Damir Vanđelić, koji je nedavno osnovao udrugu Zrin, u kojoj će se baviti produkcijom javnih politika.

- Građani Hrvatske vrlo su malo uključeni u politiku te treba pojačati građanski aktivizam. Na tom projektu treba raditi. Zrin će upravo biti platforma na kojoj će moći i studenti, znanstvenici, stručnjaci i svi građani dati svoje mišljenje koje će se analizirati. Ne moramo se uvijek svi složiti, njegovat ćemo demokratičnost, ali ćemo biti hrabra platforma za sve one koje je možda malo više strah - izjavio je Vanđelić, koji se osvrnuo i na rast cijena goriva.

- Budući da dolaze turisti, snižavanjem cijena goriva mi snižavamo i cijenu goriva njima. Međutim, to nije cilj naše vlade. Cilj vlade je da budemo socijalni. Došli smo do ideje da Centar za vozila Hrvatske, koji ima te podatke, izračuna koliko je netko prešao kilometara i vrati građanima 3 kune za svaki prijeđeni kilometar, putem vaučera za gorivo ili na registraciji. Treba subvencionirati građane, a ne turiste koji su nagrnuli u Hrvatsku - rekao je Vanđelić.

