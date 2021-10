Šef SDP-a Peđa Grbin već mjesecima ne može riješiti situaciju nastalu nakon izbacivanja nekoliko članova, među kojima je i četvero saborskih zastupnika. Iako nisu više SDP-ovci, Nikša Vukas, Zvane Brumnić, Rajko Ostojić i Martina Opačak Bilić ne žele izaći iz saborskog Kluba. Tako on i dalje službeno broji 32 zastupnika, među kojima se spomenuta četvorka vodi kao nezavisna. Kako ih je izbacio iz stranke, Grbin ih ne želi ni u svom Klubu. Vrh SDP-a smatra da se gubitkom članstva u stranci automatski gubi i članstvo u Klubu i poziva se na članak 129. Statuta SDP-a, koji govori da nezavisni zastupnici mogu biti članovi Kluba ako Klub o tome donese odluku.

Ali, s druge strane, tu je i saborski Poslovnik zbog kojeg i nastupa kriza i cijela zavrzlama jer saborski Poslovnik ovakvu situaciju nije predvidio, obzirom da se nikad u povijesti Sabora nije dogodilo da netko tko je izbačen iz stranke ne želi nakon toga samostalno napustiti i Klub. Naime, Poslovnik definira kako se Klub osniva, da su za njega potrebna najmanje tri zastupnika te da predsjednik Kluba svaku promjenu mora dostaviti predsjedniku i tajniku Sabora, odnosno priložiti potpisane izjave o pristupanju ili istupanju zastupnika iz Kluba. Eh, Grbin potpisane izjave izbačene četvorke nema.

Pa je o tome raspravljao na Predsjedništvu stranke, na kojoj su se složili, ponovno se pozivajući na statut stranke, da četvorka ne može biti dio Kluba i da je Predsjedništvo iznad Kluba. Pa je onda s tom odlukom sazvao i sjednicu Kluba, na kojoj najprije nije htio staviti odluku na glasanje, shvativši da većinu za nju nema. A tako se i uspostavilo na novoj sjednici Kluba. Lupio je glavom u zid jer od Kluba nije dobio podršku. E, pa bi sad peripetiju konačno trebao riješiti Glavni odbor na kojem će šef naložiti kako je Predsjedništvo stranke nadređeno saborskom Klubu te da nezavisna četvorka prema tome više nije njegov dio. Grbin je, podsjetimo, uoči ove sjednice prije nekoliko dana poručio da bi moglo doći i do novih izbacivanja ukoliko se netko bude usprotivio odluci Glavnog odbora. Stoga postoji mogućnost da se danas SDP raspadne i raskoli u Saboru na dva Kluba.

Odnos snaga u korist šefa na Odboru bio je vidljiv odmah na početku sjednice koja je počela u 10,30 videovezom. Naime, saborska zastupnica Renata Sabljar Dračevac pismeno je zatražila raspravu o izvršenju odluke kojom je GO u lipnju raspustio ogranke u Međimurju, Zagrebu i Slavonskom Brodu te predložila zaključak da se te odluke poništavaju jer to nije u skladu sa Statutom SDP-a. No, kako doznajemo, prijedlog nije prošao. Podržalo ju tek 19 članova, dok je 54 bilo protiv.