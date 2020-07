Dan nakon nevremena na Viru: More potopilo i uništilo čamce

Nevrijeme opet pokorilo Hrvatsku, osim u Zagrebu, jaka bura puhala je i Virom i Pašmanom. Brojni čamci bili su potopljeni zbog olujnog puhanja tokom noći, a iz jednog čamca se prolila i nafta

<p>Nad Hrvatsku se opet spustilo jako nevrijeme u ponedjeljak navečer, jaka bura puhala je i na Viru i Pašmanu i potopila čamce. </p><p>Nevrijeme se spustilo diljem obale. Puhalo je cijelu noć, nosile je čamce i dizalo more. </p><p><em><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></em> Na Viru i Pašmanu zbog bure potopljeni čamci u moru, iz jednog se prolila i nafta</p><p>Na Viru na Kozjaku potopljena su čak četiri broda, jedan od njih je preokrenut i izgubio je dijelove motora i ostatak unutrašnjosti, a iz jednog curi nafta. </p><p>- Išli smo prošetat s unukom, užasan je prizor. Samo su plutali tamo i još ih more malo nosi, a sve je smrdjelo na naftu - ispričala nam je čitateljica. </p><p>Stranica HR Vrijeme na društvenim je mrežama objavila kako je su u Senju izmjerili nalete vjetra i do 153 km/h. </p><p>Diljem Hrvatske padala su stabla i nastale velike materijalne štete, vatrogasci su izašli na intervencije i čistili ulice i ceste. Paški most bio je zatvoren, kao i autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja. </p><p>- Ovo nas je baš jako pogodilo, nikad nije bilo ovako. Nije se moglo spavati u apartmanima koliko je jako udaralo - nadodala je. </p><p>Splitski vatrogasci su do pet ujutro zabilježili već tri intervencije zbog uklanjanja stabla. </p><p>Meteorolog najavljuje da će se umjerena i jaka bura s olujnim udarima tijekom popodneva smiriti. </p><p> </p>