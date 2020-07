U Zagrebu i Splitu palo nekoliko stabala na ceste i aute, u Senju naleti bure od 153 km/h

Olujno nevrijeme nastavilo je prema Jadranu za kojeg je izdan žuti i narančasti meteoalarm dok je za Velebitski kanal izdan i crveni meteoalarm

<p>Jak vjetar i kiša pogodili su Zagreb i unutrašnjost Hrvatske s ponedjeljka na utorak navečer. Zagrebačke ulice pune su polomljenih grana i prevrnutih kanti za smeće, a danas su A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvoreni kao i Paški most. </p><p><strong>Pogledajte udare jakog vjetra u Zagrebu:</strong></p><p>Stranica HR Vrijeme na društvenim je mrežama objavila kako je su u Senju izmjerili nalete vjetra i do 153 km/h. </p><p>Splitski vatrogasci u utorak ujutro čiste gradska područja i prometnice uklanjajući štete zbog olujne bure koja je noćas puhala na širem gradskom području izazivajući materijalnu štetu.</p><p>Tijekom noći i jutra nekoliko je stabala palo na prometnice i na parkirana vozila. Razbacani su kontejneri i kante za smeće po cijelom gradu, a oštećen je i inventar po štekatima.</p><p>Splitski vatrogasci su već do pet ujutro zabilježili tri intervencije uklanjanja stabla s prometnica i to na Marjanu, Šinama i u Ulici slobode.</p><p>Prema podatcima meteorologa, umjerena i jaka bura s olujnim udarima tijekom popodneva će se malo smiriti biti i slabljenju.</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">U Zagrebu 34 intervencije vatrogasaca </h2><p>Nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom koje je u ponedjeljak navečer zahvatilo Hrvatsku uzrokovalo je čak 34 vatrogasne intervencije u Gradu Zagrebu te niz u susjednim županijama, a uslijed rušenja stabla na vozilo u vožnji kod Dugog Sela lakše je ozlijeđen vozač.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme u Zagrebu </strong></p><p>Nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom uzrokovalo je povećan broj vatrogasnih intervencija u Gradu Zagrebu i susjednim županijama, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.</p><p>Vatrogasci u Zagrebu zabilježili su 34 tehničke intervencije uklanjanja srušenih stabala i granja, crjepova te limova i salonit ploča s krovova. Na intervencijama je sudjelovalo 110 vatrogasaca s 33 vatrogasna vozila iz JVP-a Zagreb te DVD-ova Hrašće, Moravče, Zapad, Dubrava i Dragonožec.</p><p>Nevrijeme je ostavilo posljedice i na području Zagrebačke županije, gdje je zabilježeno dvanaest tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja, a u sanaciji je sudjelovalo 55 vatrogasaca s 14 vatrogasnih vozila iz JVP-a Samobor, Velika Gorica, Ivanić-Grad te DVD-ova Dugo Selo, Savski Nart, Šenkovec,Velika Mlaka, Novo Čiče, Križ, Črnilovec i Rakitje.</p><p>U jednoj od navedenih intervencija na području Savski Nart kod Dugog Sela, uslijed olujnog vjetra došlo je do rušenja stabla koje je palo na vozilo u vožnji, prilikom čega je došlo do lakšeg ozljeđivanja vozača vozila.</p><p>Na području Krapinsko-zagorske županije zabilježeno je deset tehničkih intervencija uklanjanja stabala, a u čemu je sudjelovalo je 69 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz DVD-ova Straža, Kumrovec, Dubrovčan Ravnice, Klenovec, Donja Stubica, Zlatar, Desinić, Mače te JVP-a Krapina.</p>