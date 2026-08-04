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GRADOVI ODAJU POČAST HEROJIMA

Dan pobjede i 31. obljetnicu Oluje obilježavaju diljem zemlje

Piše HINA,
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Dan pobjede i 31. obljetnicu Oluje obilježavaju diljem zemlje
Knin: Kolona sje?anja od Spomen obilježja Oluja do Spomen plo?e-logora Stara bolnica | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Izaslanstvo Grada Zagreba s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, u utorak će položiti vijence na Mirogoju, na spomen-obilježje Glas hrvatske žrtve – Zid boli, središnji križ u Aleji hrvatskih branitelja te kod spomenika „Kenotaf“ na Krematoriju.

Diljem Hrvatske u utorak, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, obilježit će se državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u Domovinskom ratu kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija.

Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odat će se počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen-obilježja, a u crkvama će se služiti svete mise. Dan pobjede obilježit će se i raznovrsnim prigodnim programima, od sportskih do glazbenih.

Izaslanstvo Grada Zagreba s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, u utorak će položiti vijence na Mirogoju, na spomen-obilježje Glas hrvatske žrtve – Zid boli, središnji križ u Aleji hrvatskih branitelja te kod spomenika „Kenotaf“ na Krematoriju.

 Među gradovima koji Dan pobjede slave od utorka je i Split. Za poginule hrvatske branitelje položit će se vijenci na Lovrincu i u Parku branitelja, a u crkvi Gospe od zdravlja bit će služena misa zahvalnica.

U večernjim satima središtem grada proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama, a na Rivi će se održati koncert „Domovini s ljubavlju“.

 U Rijeci, gdje je obilježavanje Dana pobjede počelo već u ponedjeljak, u utorak će biti podignuta hrvatska zastava na Kosi toranj ispred crkve Uznesenja BDM. Gradom će proći kolona bajkera s hrvatskim zastavama, ratnim zastavama postrojbi i zastavama udruga.

 Na kraju dana će udruga navijača Plavo-bijeli otok upaliti 222 baklje na Krčkom mostu u čast toliko poginulih branitelja iz Primorsko-goranske županije.

 Svojih i svih poginulih hrvatskih branitelja u utorak će se prisjetiti i predstavnici Vodica, Samobora, Zaprešića…

 Prigodni dvodnevni program organizira Dubrovnik, počeo je u ponedjeljak navečer, izložbom "VRO Oluja na Banovini 1995.“, autorice Varine Jurice Turk u tvrđavi Imperijal. 

 U srijedu navečer ispred crkve sv. Vlaha na Stradunu, bit će prikazana virtualna izložba Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik „Put u slobodu 1991.-1995.“, iste autorice. U nastavku večeri, na istom mjestu, održat će se svečani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

U Zadru se povodom Dana pobjede u utorak navečer održava svečani koncert "Arbanasi od srca pjesmom", a ove godine nosi i dodatnu notu – obilježavanje 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. 

 Dan pobjede glazbenim će programima obilježiti i Gospić, Makarska, Hvar.

 U Kninu, gradu simbolu srpske pobune i hrvatske pobjede, u utorak navečer bit će predstavljena treća knjige iz trilogije Domovinski rat, monografska knjiga “1995.”  Knjigu će predstaviti potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, te hrvatski ratni reporteri i koautori Matko Biljak i Zoran Filipović.

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