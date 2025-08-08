Dan sjećanja na žrtve logora Glina. Od 1991. do 1995. 2000 ljudi je prošlo kroz torturu

Dan sjećanja na žrtve logora Glina obilježen je u petak uz nazočnost ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda koji je položio vijenac na ulazu u srbočetnički logor kroz koji je od 1991. do 1995. prošlo više od 2000 ljudi, osam je ubijeno, a jedna se osoba vodi kao nestala.

Potpredsjednik Vlade RH i ministar Tomo Medved nakon obilaska spomen sobe u nekadašnjem logoru rekao je da se Hrvatska nikad neće umoriti u traženju istine o svim logorima u Hrvatskoj te u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Glina: Tomo Medved sudjelovao u obilježavanju Dana sjećanja na žrtve logora Glina | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

“S druge strane nema naznaka suradnje, a da ne govorimo o empatiji ili kajanju. Mi se nikad nećemo umoriti u traženju naših nestalih i nikad se nećemo umoriti u pronošenju istine”, rekao je te pozvao i sve ostale da daju počast žrtvama srpskih logora i da neumorno pronose istinu o Domovinskom ratu i patnjama logoraša.

“Posebno pozivam mlade da se u ovoj spomen sobi upoznaju s pravom istinom i nastave ju pronositi. Čuvajmo tu istinu i slobodu koju smo izvojevali vojničkom pobjedom na današnji dan, kad se u Glini predao Kordunski korpus i kad je završio Domovinski rat. To je naša obaveza i odgovornost koju su mladi preuzeli simboličnim preuzimanjem zastave na vojnom mimohodu u Zagrebu", kazao je ministar Medved.

Predsjednik Društva logoraša Sisačko-moslavačke županije Davor Ančić rekao je da "žrtve srpskih logora i danas vode svoje bitke i nikad ih neće završiti".

“Logoraši srbočetničkih logora poslije civilnih žrtava i hrvatskih branitelja najveće su žrtve Domovinskog rata. Do danas status logoraša nije reguliran, ali vjerujem da će Hrvatska vlada uskoro riješiti i taj problem”, istaknuo je Ančić.

Uz predstavnike Hrvatskog sabora, Vlade RH i lokalne dužnosnike, počast žrtvama logora u Glini odali su i članovi obitelji logoraša, hrvatski branitelji i brojni građani Gline.