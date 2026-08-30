Dan sjećanja: 'Nećemo odustati od traganja za nestalima'

Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba ove se godine obilježio u Vukovaru. Tom su prigodom položeni vijenci i upaljene svijeće kraj spomenika nestalim osobama u Borovu naselju i na Memorijalnom groblju. Na obilježavanje su stigle obitelji nestalih, ubijeni i nasilno odvedenih, kao i ministar Tomo Medved te izaslanici predsjednika i premijera. Ovaj dan je podsjetnik da Hrvatska traži još 1725 nestalih osoba u Domovinskom ratu i da njihove obitelji imaju pravo saznati gdje su kosti njihovih najmilijih. I ove je godine poručeno kako potraga za nestalima neće prestati sve dok se ne pronađe i posljednja nestala osoba.

- Hrvatska je za potrebe potrage nabavila i najsuvremeniju opremu te ponovno pozivamo sve koji imaju bilo kakve informacije ili saznanja o sudbinama nestalih da ih prijave - istaknuo je Medved dodavši kako se sustavno radi i na prikupljanju informacija o grobištima, kao i na ekshumacijama i identifikacijama.

Tako je u proteklom razdoblju identificirano 108 osoba koje su ranije ekshumirane, ali nisu bile identificirane.

Od 2016. godine, istražene su 444 lokacije na ukupnoj površini većoj od milijun četvornih metara. Pronađeno je sedam masovnih i 46 pojedinačnih grobnica, a identificirane su 343 osobe.

- Potraga za nestalima je pitanje ljudskog dostojanstva. Istina je, kao i vrijeme, prolazna. Nas je sve manje, a društvo sve češće gubi razumijevanje za nas i sudbine naših obitelji. S odlaskom živih svjedoka povijest se prekraja, a stvarni, istinski heroji koji su za domovinu dali sve što su imali, svoje živote, nijemo nas gledaju s fotografija. Tko je dopustio da se povijesne uloge zamijene i od naših postanu glasnije priče iz nekih drugih kolona u kojima se agresor stavlja ispred žrtve? Pozivam predstavnike srpske nacionalne manjine, one koji obnašaju političke dužnosti u Hrvatskoj, da pokrenu razgovor sa svojim sunarodnjacima kako bismo napokon došli do informacija gdje su naši nestali - rekla je, uvijek direktna, Sandra Rapčak Škomrlj iz Vukovara, koja i dalje traži nestalog oca.