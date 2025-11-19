Uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske, maloljetna osoba je predana pritvorskom nadzorniku
Dan uoči sjećanja na Vukovar zapalio hrvatsku zastavu kod Garešnice. Odmah su ga uhitili
Maloljetnik je u ponedjeljak, oko 19.40 sati, u Rogoži zapalio hrvatsku zastavu manjih dimenzija koja je bila na trgovini mješovitom robom, javila je bjelovarsko-bilogorska policija.
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je počinitelj maloljetna osoba koja je uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske predana pritvorskom nadzorniku.
Obzirom na zakonske odredbe Zakona o sudovima za mladež nismo u mogućnosti iznijeti više podataka o maloljetnom počinitelju.
