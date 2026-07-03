DAN UŽASA U KIJEVU Najmanje 30 mrtvih u najgorem napadu, pretražuju se brojne ruševine

Spasioci u petak pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima u Kijevu, dok ukrajinska prijestolnica obilježava Dan žalosti, dan nakon što je u ruskim zračnim napadima ubijeno najmanje 30 ljudi u najsmrtonosnijem napadu na grad ove godine. U napadu je ranjeno 92 ljudi, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Roditelji 10-godišnjeg dječaka koji je hospitaliziran nakon napada, zajedno s 15-godišnjom djevojčicom, i dalje se vode kao nestali.

Pokretanje videa... VIDEO Stanovnici Kijeva odaju počast cvijećem i igračkama na mjestu smrtonosnog ruskog napada | Video: 24sata/reuters

U odvojenom napadu ruskog drona na kuću u sjevernoj regiji Sumi ubijene su četiri osobe, uključujući ženu i njezinu malenu kćer, priopćio je Ured glavnog državnog odvjetnika.

Zastave su se vijorile na pola koplja diljem Kijeva dok su spasioci provodili spasilačke operacije već drugi dan. Forenzički stručnjaci također su radili na identifikaciji pronađenih posmrtnih ostataka.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se ⁠10 osoba još smatra nestalima, a operacije spašavanja se nastavljaju na tri lokacije.

"Tu se više ne može živjeti"

Dok su bageri čistili ruševine, stanovnici su tražili svoje stvari i polagali cvijeće.

"Molili smo se Bogu da ostanemo neozlijeđeni", rekla je Zoia, 65-godišnja umirovljenica čiji je stan oštećen u napadu.

Tetiana Privalova, 27-godišnja stanovnica Kijeva, rekla je da je eksplozija raznijela prozore i vrata njezina stana.

"Dio zida je probijen tijekom spašavanja žene", rekla je Privalova. "Stan više nije pogodan za život, a ni zgrada, kao što vidite", dodala je.

Zelenski je rekao da je oštećeno više od 100 stambenih zgrada.

Foto: Thomas Peter

Ukrajina je posljednjih mjeseci usporila ruski napredak na 1200 kilometara dugoj liniji fronta i vratila neka područja.

"Rusija nema više argumenata za svoj rat osim svojih balističkih raketa", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju u četvrtak.

"(Ruski predsjednik Vladimir) Putin i dalje namjerava 'pobijediti' stambene zgrade umjesto da okonča ovaj rat", dodao je Zelenski.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u petak da su ruski vojnici zauzeli selo Oleksandrivku u Dnjepropetrovskoj oblasti u Ukrajini.

Moskva je rekla da je napad na Kijev bio odmazda za ukrajinske napade dronovima na Rusiju.

Foto: Alina Smutko

Ukrajina je pojačala napade dugog dometa na ruski teritorij, uglavnom ciljajući energetsku infrastrukturu i vojne ciljeve, ali i nanoseći štetu civilnim objektima.

Napadi na rafinerije nafte izazvali su krizu s gorivom u Rusiji, prisiljavajući trećeg po veličini svjetskog proizvođača nafte da uvozi benzin.

Rusija je odgovorila žestokom zračnom kampanjom protiv ukrajinskih gradova. U lipnju je pogodila tisuću godina staru kijevsku katedralu koja je temelj pravoslavne vjere u objema zemljama.

I Rusija i Ukrajina negiraju namjerno ciljanje civila.