Novo moćno oružje Ukrajine: Ima doseg od 2000 km i može ostati u zraku više od 24 sata

Ukrajinsko ministarstvo obrane službeno je kodificiralo Dovbush T40, bespilotni zračni sustav strateške razine koji je u potpunosti proizveden u Ukrajini. Ovaj potez uvodi novo moćno oružje u arsenal ukrajinskih snaga, dizajnirano za izviđanje, korekciju vatre i precizne udare na ciljeve daleko iza prve crte bojišnice.

Razvoj temeljen na borbenom iskustvu

Sustav T40 razvila je ista tvrtka koja stoji iza već provjerenih dronova Dovbush T20 i Kotyhoroshko, koji se aktivno koriste na bojištu od 2022. godine. Prema ministarstvu, te su se ranije platforme pokazale iznimno učinkovitima u različitim borbenim uvjetima. Model T20 izvorno je konstruiran za izviđanje srednjeg dometa, prilagodbu topničke vatre u stvarnom vremenu i napade na obližnje ciljeve. Inženjeri su iskoristili lekcije naučene iz tog programa kako bi dizajnirali T40 kao znatno moćniju udarnu platformu s osjetno većim dosegom, namijenjenu za djelovanje duboko u pozadini.

Built in Ukraine. Designed for strategic depth.



The Dovbush T40 is a multifunctional unmanned aircraft with a nearly 5 m wingspan, 24+ hours of endurance and a range capable of reaching targets far beyond the frontline.



Reconnaissance, fire adjustment and precision strikes,… — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 17, 2026

Impresivne tehničke mogućnosti

Letjelica može prijeći više od dvije tisuće kilometara i ostati u zraku neprekidno više od 24 sata. Ta kombinacija dometa i izdržljivosti, kako navode medijski izvještaji o novoj letjelici, daje ukrajinskim snagama teoretsku sposobnost napada na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući područje Urala i zapadnog Sibira. S rasponom krila od gotovo pet metara, T40 je opremljen motorom visokih performansi s elektroničkim ubrizgavanjem goriva. Dužnosnici uključeni u program ističu i njegovu smanjenu radarsku vidljivost, što mu otežava otkrivanje.

Fleksibilnost i otpornost na bojištu

Dovbush T40 može djelovati u različitim konfiguracijama, funkcionirajući ili kao udarni sustav za jednosmjerne napade, poznatiji kao dron kamikaza, ili kao platforma za ispuštanje streljiva na ciljeve. Ministarstvo obrane također je naglasilo otpornost drona na elektroničko ratovanje, uz ono što su opisali kao naprednu tehnološku opremu ugrađenu u letjelicu. Ipak, tvrdnje o performansama, osobito o otpornosti na elektroničko ometanje i niskoj radarskoj vidljivosti, teško je potvrditi izvan kontroliranih testnih okruženja.

Dio šire strategije za samodostatnost

Predstavljanje ovog drona događa se u trenutku dok Ukrajina radi na proširenju svojih sposobnosti za udare dugog dometa koristeći oružje proizvedeno unutar zemlje, umjesto onog dobivenog iz inozemstva. Uvođenje T40 i sve češća upotreba krstarećih raketa Flamingo domaće proizvodnje protiv ciljeva u Rusiji upućuju na koordinirani napor prema samodostatnosti u dalekometnim kapacitetima. Ovaj razvoj ključan je dio ukrajinske asimetrične strategije, čiji je cilj iskoristiti veličinu Rusije kao njezinu slabost. Prisiljavanjem Moskve da preusmjeri ograničene resurse protuzračne obrane na zaštitu kritične infrastrukture i vojnih postrojenja duboko u unutrašnjosti, Ukrajina rasteže ruske obrambene sposobnosti.

Strateški udari na ruski ratni stroj

Napadi na vojne proizvodne pogone i energetsku infrastrukturu, poput rafinerija nafte, imaju za cilj izravno potkopati ruski ratni stroj i uskratiti Kremlju prihode od izvoza energenata. Ukrajina je značajno povećala svoju domaću proizvodnju bespilotnih letjelica, a broj proizvođača navodno je porastao s tek sedam u 2022. godini na najmanje petsto danas. Ova brza inovacija i prilagodba na bojnom polju omogućile su Ukrajini da razvije i primijeni širok spektar bespilotnih sustava za različite misije, pozicionirajući se kao važan inovator u vojnoj tehnologiji.

Unatoč službenoj objavi, ukrajinski dužnosnici nisu otkrili vremenski plan proizvodnje niti broj jedinica T40 koje se planiraju uvesti u operativnu uporabu. Također nisu precizirali nosivost letjelice niti detalje o tome kako je njezina otpornost na elektroničko ratovanje testirana u stvarnim borbenim uvjetima. Neovisna procjena stvarne učinkovitosti drona T40 na bojištu vjerojatno će zahtijevati mjesece provjerenih borbenih izvješća, budući da službene objave ministarstava obrane u ratnim vremenima tipično naglašavaju sposobnosti, dok izostavljaju operativna ograničenja ili stope neuspjeha.

*uz korištenje AI-ja