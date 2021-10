Ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je kako danas imamo 3053 novih slučajeva.

Na bolničkom liječenju su 933 pacijenta, od čega je njih 131 na respiratoru.

U proteklih tjedan dana od ukupno zaprimljenih Covid-19 bolesnika 70,8 posto nije cijepljeno ni jednom dozom. Na respirator je stavljeno 100 osoba, a 86 posto nije cijepljeno niti jednom dozom.

- Najviše novh slučajeva zabilježeno je među mladima u rasponu od 10 -19 godina te 40 - 49 godina - istaknuo je.

Premijer Andrej Plenković se na početku sjednice dotaknuo teme koronavirusa. Poručio je da se ulazi u hladnije vrijeme i da brojevi zaraženih rastu.

- Moramo se još uvijek pridržavati osnovnih mjera zaštite, cijepljenje najstarijih sugrađana je nužno. Svaka četvrta starija osoba od 65 godina koja još nije cijepljena, a njih ima, su u visokom riziku u slučaju da obole od Covida. Ne možemo ne primijetiti da je korona virus već odnio ogroman dio života i da ćemo premašiti brojku od 9000 preminulih s ili od Covida u Hrvatskoj. To je visok danak i dio je onoga što se događa zbog pošasti diljem svijeta - rekao je premijer i dodao kako cjepiva ima i ono učinkovito štiti od teških oblika bolesti te da je to stav liječnika, struke, Znanstvenog savjeta, a to potvrđuje i statistika.

Od početka listopada 74 posto hospitaliziranih nije bilo cijepljenih. Četiri od pet na respiratoru nije bilo cijepljeno.

