Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade su izmjene i dopune Zakona o trošarinama (EU), izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama (EU).

Vlada će donijeti i odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u ovogodišnjem Državnom proračunu, kao i odluku o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji.

Hrvatskome saboru Vlada će se očitovati na prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja potpredsjedniku Vlade i ministru financija Zdravku Mariću. Njegov opoziv traže 34 oporbena zastupnika zbog ljetošnjeg boravka na jahti poduzetnika Blaža Pavičića i, kako tvrde, “laganja javnosti da taj poduzetnik ne posluje s državom”.

PRATITE UŽIVO:

Premijer Andrej Plenković se na početku sjednice dotaknuo teme koronavirusa. Poručio je da se ulazi u hladnije vrijeme i da brojevi zaraženih rastu.

- Moramo se još uvijek pridržavati osnovnih mjera zaštite, cijepljenje najstarijih sugrađana je nužno. Svaka četvrta starija osoba od 65 godina koja još nije cijepljena, a njih ima, su u visokom riziku u slučaju da obole od Covida. Ne možemo ne primijetiti da je korona virus već odnio ogroman dio života i da ćemo premašiti brojku od 9000 preminulih s ili od Covida u Hrvatskoj. To je visok danak i dio je onoga što se događa zbog pošasti diljem svijeta - rekao je premijer i dodao kako cjepiva ima i ono učinkovito štiti od teških oblika bolesti te da je to stav liječnika, struke, Znanstvenog savjeta, a to potvrđuje i statistika.

Od početka listopada 74 posto hospitaliziranih nije bilo cijepljenih. Četiri od pet na respiratoru nije bilo cijepljeno.

- Preko 90 posto preminulih je iznad 50 godina - rekao je.

Naglasio je kako su suglasni s HZJZ-om o primjeni treće doze za imunokompromitirane.

- Necijepljeni su rezervoar u kojem se virus najviše širi. Činjenica je da i cijepljeni mogu prenositi virus, ali je ta mogućnost puno manja - poručio je i još jednom pozvao sve da se cijepe.

Beroš: Danas imamo 3053 novih slučajeva

Ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je kako danas imamo 3053 novih slučajeva. Na bolničkom liječenju je 933 pacijenata, od čega je 131 na respiratoru.

- U proteklih tjedan dana 70,8 posto bolesnika u bolnicama nije cijepljeno ni jednom dozom. Na respirator stavljeno 100 osoba, a 86 posto nije cijepljeno niti jednom dozom - poručio je Beroš.

- Danas od posljedica Covida umiru pretežito necijepljene starije osobe - rekao je Beroš i dodao kako je trećom dozom do sad cijepljeno nešto više od 1000 ljudi.

Porast broja novozaraženih poziv je na dodatnu, prijeko potrebnu dozu opreza, poručio je Beroš. Dodao je kako veliki rezervoar necijepljenih predstavlja plodno tlo za nove mutacije.

- Cjepiva su sigurna, besplatna i dostupna svima. Dodatno, znanstvenici upozoravaju na mogućnost preklapanja gripe i covida. Dobra je vijest da se možemo zaštititi i cijepljenjem protiv gripe - rekao je ministar.