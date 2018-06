'Danas bi bila živa. Samo da su uzeli opremu za oživljavanje...'

Roditelji majke četvero djece koja je preminula u siječnju prošle godine od srčanog infarkta obratili su se javnosti. Tvrde da bi njihova kćer Hayley Gascoigne (32) danas možda bila živa da joj je hitna medicinska pomoć pružena na vrijeme - i da bolničar nije ostavio opremu za oživljavanje u kolima hitne pomoći.

Nakon što je primila loše vijesti, Hayley se srušila na obiteljskom sudu u Velikoj Britaniji. Pozvana je hitna pomoć, no ženi naizgled nije bilo spasa - preminula je u bolnici.

Iako liječnici tvrde da se u ovom slučaju ništa nije moglo učiniti i smatraju da je riječ o još jednom slučaju sindroma slomljenog srca - srčanog infarkta koji se može dogoditi nakon proživljavanja intenzivnog emocionalnog stresa. No mnogim svjedocima nesretnog događaja upalo je u oči inertno ponašanje bolničara hitne pomoći koji su izašli na intervenciju.

Po provedenoj autopsiji, viši mrtvozornik profesor Paul Marks zaključio je da je Hayley umrla prirodnom smrću. Prema njegovom izvještaju, nema dokaza koji potkrjepljuju teoriju da je bilo šanse da se njezin život spasi.

S time se ne slažu njezini roditelji i njihov pravni savjetnik, koji smatraju da je Hayleyinoj smrti kumovao 'niz pogrešaka koje su se mogle izbjeći'.

- Sama činjenica da se Hayley srušila bila je užasavajuća, a još je teže bilo čuti da se toliko više toga moglo učiniti da se njezina smrt izbjegne. Ona je mogla biti danas s nama - majka četvero djece, naša prekrasna djevojčica. Razumijemo naravno da se ništa sa sigurnošću ne može tvrditi, no jednako je tako jasno da bi njezine šanse za preživljavanje bilo mnogo bolje da su nadležne službe brže djelovale. Posljednjih nekoliko mjeseci bili su najteži u životu, imali smo veliku podršku od članova obitelji. Cijenimo otvorenost istrage o postupanju hitne službe koja je otkrila da se u slučaju naše kćeri postupalo s nemarom - izjavili su za medije.

'Our beautiful girl could still be with us today' - Hayley Gascoigne's parents hope lessons will be learned - https://t.co/aIeHYdaRC8