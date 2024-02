Danas će biti djelomice sunčano, na Jadranu puše jaka bura

Bit će djelomice sunčano. Uz više oblaka ujutro te ponovno navečer ponegdje je moguće malo kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu i umjerena do jaka bura. Najviša temperatura uglavnom od 12 do 17 stupnjeva Celzijusovih.

HAK: Zbog bure na dionici Jadranske magistrale zabrana za I. skupinu vozila

Zbog bure na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene promet je zabranjen za I. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, izvijestio je u utorak Hrvatski auto-klub (HAK).

Na autocesti A1 na dionici između tunela Čelinka i vijadukta Božići vozi se uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat, ali autocesta je otvorena za sve skupine vozila.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti pa iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

Zbog radova na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zatvoreni su: na čvoru Posedarje izlazni krak iz smjera Dubrovnika (obilazak je preko čvora Zadar centar); na čvoru Gospić izlazni krak iz smjera Dubrovnika i ulazni krak u smjeru Zagreba (obilazak iz smjera Dubrovnika prema Gospiću je preko čvora Sveti Rok, a iz Gospića prema Zagrebu preko čvora Perušić).

Na autocesti A7 Rupa-Rijeka zbog radova su zatvoreni izlazni kraci čvora Učka (Matulji) iz smjera Rijeke i Rupe u smjeru Opatije i Pule.

Zbog pojačanih kontrola na ulasku u Sloveniju povremeno su moguća čekanja, posebice na Bregani i Maclju.

Zbog izvanrednog događaja granični prijelaz Ilok zatvoren je za vozila teža od 3,5t.

U pomorskom prometu nema poteškoća.