Danas i dalje hladno, pljuskovi, grmljavina i snijeg, Velebitski kanal zbog bure u 'crvenom'

Promjenjivo oblačno, na Jadranu sa sunčanim razdobljima. Ujutro na istoku i jugu još kiša, lokalno i grmljavina, a poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu kiše, u Gorskoj Hrvatskoj i snijega. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom još prijepodne s olujnim udarima, a u Dalmaciji i zapadni te sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 8 do 13, na obali i otocima između 14 i 18 °C, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

U četvrtak pljuskovi, snijeg, grmljavina...

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a od sredine dana mjestimice su mogući lokalni pljuskovi, u gorju malo snijega, na Jadranu i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslijepodne na jugu zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 7 do 11 °C. Najviša dnevna od 11 do 17 °C, u gorju malo niža.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: DHMZ

Crveni alarm u Velebitskom kanalu

U Velebitskom kanalu puhat će jaka i vrlo jaka, tijekom noći mjestimice i olujna bura, od sredine dana postupno u slabljenju na umjereno jaku. Najjači udari vjetra 35-80 čvorova (65-150 km/h)

Foto: DHMZ

U nestabilnu srijedu još hladnije

- U srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno i osjetno svježije nego prethodnih dana. Mjestimice će biti kiše, vjerojatno i u obliku lokalnih pljuskova. Vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 5 °C, a najviša dnevna između 9 i 12 °C. Podjednako svježe bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će uz promjenjivu naoblaku mjestimice biti kiše, pa i u obliku pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na sjevernom Jadranu promjenjivo, ponegdje uz kratkotrajne pljuskove. U gorju većinom oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje moguće i susnježicom i snijegom. Uz obalu će puhati jaka, prijepodne i olujna bura. Najviša temperatura zraka od 7 do 10 °C, na moru između 13 i 16 °C. U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će jaka, prijepodne i olujna bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, pri čemu će more biti valovito i jače valovito. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8 °C, uz obalu između 11 i 14 °C, a najviša dnevna uglavnom od 14 do 18 °C. Podjednaka temperatura bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti promjenjivo i pretežno oblačno s pljuskovima i grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i jače izraženi. Vjetar umjeren i jak zapadni i sjeverozapadni, prognozirao je za HRT Mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

U ostatku tjedna i dalje promjenjivo i razmjerno svježe

- Od četvrtka u unutrašnjosti promjenjivo oblačno i osjetno svježije nego prethodnih dana. Povremeno će biti kiše, osobito u četvrtak i subotu. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu promjenjivo i nestabilno, u četvrtak i petak mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, a u subotu uglavnom suho. Puhat će umjerena, u petak jaka i olujna bura i sjeverozapadni vjetar - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Stanje u prometu: Dionica Sveti Rok - Maslenica i dalje zatvorena zbog nesreće

Od 07:04 sati za sve skupine vozila otvorena je autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići samo u smjeru Zagreba, dok je dionica Sveti Rok-Maslenica (Rovanjska) još uvijek zatvorena za sve skupine vozila u smjeru Dubrovnika (juga), zbog prometne nesreće. Obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama preko Gračaca i Zatona Obrovačkog (DC50-DC27 ili DC50-DC27-DC54), a za sva ostala vozila je državnim cestama preko Gračaca, Knina i Kistanja (DC50-DC1-DC59), javlja HAK u 7:30 sati.

Samo za osobna vozila otvoreni su:

dionica Jadranske magistrale između Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8);

DC27 Gračac-Karin;

DC54 Maslenica-Zaton Obrovački i

Paški most.

Na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga (DC8), državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Kolnici su mokri i skliski u unutrašnjosti. Mogući su odroni.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za sva ostala vozila obvezna je zimska oprema na cestama:

DC42 u mjestu Poljanak;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje;

DC547 Sv. Rok-Mali Alan;

ŽC5203 Dobroselo-Brotnja;

ŽC5217 Mazin-Bruvno.

Zbog radova zatvorena je autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1.

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata i centra Rijeke. Obilazak s autoceste A6 je preko čvora Čavle, a s autoceste A7 preko čvora Rijeka istok.

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC2 u Koprivnici u Zagrebačkoj ulici (do 15. svibnja);

DC30 u Petrinji u Ulici Artura Turkulina (do 30. travnja) i Stjepana Radića od raskrižja s Ulicom Otona Kučere do raskrižja s Ulicom Gromova (do 03. svibnja);

DC36 Pokupsko-Letovanić između mjesta Hotnja i Orleković (do 11. srpnja);

DC44 Ponte Porton-raskrižje Livade/Motovun (do 15. lipnja) i u Buzetu (do 13. rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (do 19. srpnja 2025.);

DC75 u Umagu (Zemljoradnička ulica) od rotora Paganini do rotora Ungarija (do 29. lipnja);

DC229 u naselju Gornje Brezno (do 30. travnja);

DC305 kod Čabra (od 15. travnja do 15. lipnja);

DC400 u Puli od Trga na mostu do Ceste Prekomorskih brigada (do 26. travnja);

DC525 Pleternica-naselje Bilice (do 01.lipnja);

DC678 u Belom Manastiru (do 26. lipnja);

ŽC3007 kod mosta Igrišće (urušavanje mosta). Obilazak je: Ulica Dugi Konec-Ulica Stubička Slatina-Mihanovićeva ulica-Gajeva ulica-Ulica Dugi Konec;

ŽC6162 u Gornjoj Podstrani (zatvorena do daljnjeg);

ŽC5120 Zračna luka Pula-Valtura-Ušićevi Dvori, dionica od groblja u Valturi prema Zračnoj luci Pula.

LC31009 u mjestu Dvorišće (zagrebačka županija).