'Danas je veliki dan u iračkoj povijesti - tiranin je u zatvoru'

Savezničke snage predvođene američkom vojskom 2003. pokrenule su invaziju na Irak, operaciju nazvanu "Iračka sloboda", pod opravdanjem da Sadam gomila oružje za masovno uništenje. Trebalo im je manje od mjesec dana da skrše otpor iračke vojske, ali Saddama Husseina, čovjeka koji je Irakom vladao od 1979. godine, nisu pronašli.

Foto: MAXPPP/MAXPPP / Newscom / Profimedia

Washington je ponudio 25 milijuna dolara za njegovo uhićenje. Pronašli su ga na današnji dan 2003. godine, nakon osam mjeseci potrage, na temelju obavještajnih podataka, "u rupi za štakore" pokraj rodnog Tikrita.

Šef američke civilne uprave u Iraku Paul Bremer objavio je idućeg dana u Bagdadu

- Dame i gospodo, uhvatili smo ga. Ovo je veliki dan u iračkoj povijesti; tiranin je u zatvoru - kazao je.

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

Na video snimci uhićenja, irački krvnik izgledao je kao skitnica, lica punog ugriza buha, zarastao u bradu i odsutna pogleda. Vojnicima koji su ga uhvatili kazao je na engleskom: "Ja sam Saddam Husein, predsjednik Iraka i želim pregovarati". Nije pružao otpor.

- Uhićeni Saddam Hussein bio je vrlo pričljiv i spreman na suradnju - izjavio je američki general Ricardo Sanchez i dodao da u akciji uhićenja nije bilo žrtava i da nije bio ispaljen nijedan metak.

U blizini su pronađena i dva kalašnjikova i 750 tisuća dolara u gotovini.

'I nakon uhićenja Sadam je ostao arogantan'

Nakon što je uhvaćen, istražitelji su uvidjeli kako je nekoć ponosni diktator potpuno izgubljen te kako nema pojma što se događa u Iraku. Godinama prije nego su ga uhvatile američke snage Sadam nije znao što radi vlada u Iraku, a on je bio potpuno okupiran pisanjem knjige i nije obraćao pažnju na to što radi vojska i njegovi ljudi u vladi, otkrio je John Nixon, bivši analitičar CIA-e, čovjek koji je prvi ispitivao Saddama nakon uhićenja u svojoj knjizi "Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein".

Foto: Wikipedia /U.S. Army

- On uopće nije vodio državu. Prilikom uhićenja stalno se žalio na modrice i porezotine, nije čak niti imao nikakav plan kako obraniti Irak - otkrio je Nixon, koji je osim ispitivanja diktatora bio zadužen za prepoznavanje Saddama prije nego Amerika objavi vijest da je Sadam uhićen.

Foto: REUTERS/PXL

Sadama je identificirao prema jednoj staroj rani od metka i dvije plemenske tetovaže. I nakon uhićenja Sadam je ostao arogantan, a prema Nixonovim riječima, vrlo vjerojatno nije bio svjestan da je gotov. Amerikanci su ga godinu poslije predali iračkim vlastima kako bi mu se na posebnom iračkom sudu sudilo za zločine protiv čovječnosti.

'Spreman sam umrijeti časno i bez straha'

Suđenje je trajalo od listopada 2005. do srpnja 2006. Prkosni Saddam, koji je cijelo vrijeme osporavao legitimitet suda, osuđen na smrt vješanjem 5. studenoga 2006. Proglašen je krivim po svim točkama optužnice.

Foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Preko svojih branitelja sudu i javnosti tada je poručio "spreman sam umrijeti časno i bez straha".

Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Muvaffak al-Rubai je nadgledao vješanje i otkrio detalje vezane za taj događaj.

"Je li bio zločinac? Je. Ubojica? Je. Krvnik? Je. Ali je ostao snažan do kraja", tvrdi Rubai.

On se sjeća kako je Sadam ušao sam kod njega u prostoriju zatvora gdje je pogubljenje izvršeno pije 13 godina, a nosio je sako i bijelu košulju, ponašao se normalno i opušteno, ne pokazavši ni trunku straha.

Prije nego što je povučena poluga, počeo je recitirati stihove iz Kurana, koje nije uspeo izgovoriti do kraja: “Potvrđujem da nema drugog Boga osim Alaha, a Muhamed...”, i to su bile njegove posljednje riječi.



