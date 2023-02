Hrvatska je zaleđena na -11°C, olujni vjetar stvara probleme

Hrvatsku u utorak očekuje sunčano vrijeme uz malu, u unutrašnjosti ponegdje umjerenu naoblaku s najvišim dnevnim temperaturama od -2 do 3 na kopnu te od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva na moru, poručuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Temperature su jutros vrlo niske u unutrašnjosti, najhladnije je u Bednji, gdje je -11.4 stupnjeva.

Vjetar će biti uglavnom slab sjeveroistočni i sjeverozapadni, duž obale umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima.

Na riječkom, splitskom i dubrovačkom području na snazi je upozorenje DHMZ-a na hladni val koji može utjecati na zdravlje ljudi.

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Prolazno jače naoblačenje s istoka, a u unutrašnjosti je mjestimice moguć i slab snijeg, ponajprije u gorskim područjima. Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab i u gorju umjeren sjeveroistočni, a na moru će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -11 do -6, na Jadranu od -3 do 2, a najviša dnevna od -2 do 3 na kopnu te od 5 do 9 °C duž obale.

Drugi dio tjedna donosi slabljenja vjetra, ali i nastavak stabilnih prilika. Prema kraju tjedna bit će ipak malo manje hladno.

HAK: A6 između Kikovice i Delnica samo za osobna vozila

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, a obilazak za ostale je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na državnim cestama DC1 Vaganac-Korenica-Udbina-Gračac i DC217 između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo Selo zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica pa HAK poziva vozače na pojačan oprez te prilagođavanje brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

