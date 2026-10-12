Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada

Samo 1500 metara od zemljišta na kojem niče „Ranč milijunaša“ kraj Plitvičkih jezera, projekt čiji je idejni tvorac Paško Dodić, nalazi se divlje odlagalište glomaznog otpada od oko 1000 kubika. Na lokaciji u Rakovičkom Selištu otpad se gomila desetljećima, iako je, kako nam tvrdi načelnik Općine Rakovica Mihovil Bićanić, nakon Domovinskog rata uklanjan više puta. Konačnu sanaciju trebale bi provesti Hrvatske šume, koje upravljaju parcelom.

24sata Rakovičko selište: Gradilište vikend naselja | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL



- Otpad se uklanjao poslije Domovinskog rata u nekoliko navrata kroz godine, a djelomično je uklonjen u sklopu akcija Zelene čistke, u kojima se uz pomoć volontera uklone značajne količine otpada - kaže načelnik Bićanić. Na lokaciji je, dodaje, i dalje ostao otpad.

- Na toj lokaciji je otpad još od prijeratnog vremena te iz doba obnove...Sanacija odlagališta je planirana od strane Hrvatskih šuma, kad se za to osiguraju sredstva, s obzirom na to da one upravljaju parcelom te po Zakonu su je dužni očistiti - kaže načelnik. Na pitanje je li na lokaciji odlagališta, kao i u njegovoj neposrednoj blizini, provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda, kaže: "Na lokaciji odlagališta, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, nije provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda. S obzirom na to da česticom trenutačno upravljaju Hrvatske šume, prema našim informacijama, u planu im je konačno čišćenje lokacije te ispitivanje kad se do kraja očisti lokacija."

24sata Rakovičko selište: Gradilište vikend naselja | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL



Svega 500 metara zračne udaljenosti od čestice s otpadom niče takozvani 'ranč milijunaša' na kojem kuće podižu poznati hrvatski poduzetnici, sportaši, gospodarstvenici i drugih ljudi iz javnog života. Ideju o projektu je započeo je najpoznatiji hrvatski zlatar Paško Dodić, vlasnica jedne od parcela je njegova supruga Franciska Dodić. Na toj je nekretnini upisana privremena zabrana raspolaganja jer je gospođa Dodić obuhvaćena USKOK-ovom istragom povezanoj s nezakonitim gospodarenjem otpadom u Lici. Postupak nije pravomoćno okončan. Projekt obuhvaća 35 parcela veličine između 500 i 600 četvornih metara. Na njima bi trebale niknuti tipske kuće, a investitori sami financiraju gradnju i infrastrukturu.

Među budućim vlasnicima su bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, koji je investirao preko tvrtke koju ima sa sinom Tonijem, bivši izbornik Ante Čačić, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa i predsjednik Hrvatskog autokarting saveza Robert Markt, predsjednik Općinskog suda u Zagrebu Petar Zaradić, predsjednik Županijskog suda u Splitu Marijan Miletić, direktor Arene Zagreb Sretan Šarić, bivši direktor zagrebačke zračne luke Boško Matković, poduzetnik Zvonimir Grahek, Emil Kukolja, Josip Škaričić, Tomislav Jukić, Marijan Grgić, javna bilježnica Željka Maroslavac, Marijan Matijašević, Mijo Zrakić i drugi. Na gradilištu su već izgrađeni dijelovi prometnice, radi se sustav odvodnje, a uz cestu su složene velike vodovodne cijevi.



- To je privatno kupljeno zemljište podijeljeno između 35 prijatelja, gdje se gradi jedno unikatno naselje. Zemljište je većim dijelom bilo građevinsko, ali nije bilo predviđeno za vikend-naselje, pa sam sugerirao da naprave dokument ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, kako ne bi bilo problema, što su napravili. Pri takvim i sličnim zahtjevima ne radimo problem ni domaćima ni drugima - kaže Bićanić. U postupku izdavanja dozvola činjenica o postojanju divljeg odlagališta nije bila posebno obrađena. Općina nema podatke o tome je li na privatnoj čestici gdje niču novo naselje provedeno ispitivanje tla ili podzemnih voda.

- Nemamo tih podataka niti je ikada spomenuto u projektima za koje su se izdavale građevinske dozvole. Pregledom Elaborata nije utvrđeno niti je spominjano kroz Elaborat zaštite okoliša - kaže načelnik.

Ministarstvo je, na temelju dostavljenih mišljenja javnopravnih tijela, donijelo rješenje prema kojem za stambeno naselje Rakovičko Selište nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Budući vlasnici projekt su zamislili kao privatno mjesto za odmor i druženje. Planirane su dvije vrste kuća, površine između 50 i 60 te između 80 i 90 četvornih metara, uz dodatne sadržaje poput sauna, spremišta i terasa. Bićanić kaže da ne očekuje da će novo naselje opteretiti postojeću infrastrukturu.

- Ma ne. Ti ljudi tu neće često obitavati, a oni, koliko znam, tu ne planiraju turizam, iako im nitko to ne može zabraniti - kaže Bićanić. Nije poznato da li vlasnici spomenutih parcela uopće imaju saznanja da se u blizini nalazi divlje odlagalište.