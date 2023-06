Danas osjetno svježije vrijeme uz oblake i kišu, izdan crveni alarm. Od nedjelje sunčano

Danas u unutrašnjosti do sredine dana umjereno do pretežno oblačno, još mjestimice s kišom. Zatim postupno kidanje naoblake. Na Jadranu djelomice sunčano, no lokalno su u Dalmaciji mogući pljuskovi s grmljavinom, javlja DHMZ.

Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena do vrlo jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 24 do 27, u gorju niža, a na Jadranu od 28 do 31 °C.

Prognostičari DHMZ-a izdali su crveno upozorenje na vjetar za Velebitski kanal i narančasto upozorenje na vjetar za zapadnu obalu Istre, Kvarnera i Kvarnerića, sjevernu Dalmaciju.

Što nas očekuje sutra?

Sutra djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Malo kiše ili pokojeg kratkotrajnog pljuska može biti na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, do podneva podno Velebita s olujnim udarima, a poslijepodne na srednjem i južnom dijelu u okretanju na sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu od 20 do 23 °C. Najviša dnevna uglavnom između 24 i 28, a na Jadranu od 28 do 31 °C.

Foto: HRT

U nedjelju i ponedjeljak u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano uz postupan porast temperature zraka. U utorak u središnjim i gorskim krajevima promjenljivo povremeno uz lokalne pljuskove, piše HRT.

Na Jadranu od nedjelje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, osobito u Dalmaciji. U nedjelju će još puhati jaka i olujna bura koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.