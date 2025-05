Danas počinje suđenje Mariju Banožiću: Obitelj poginulog na to je čekala čak 550 dana...

Danas će se bivši ministar obrane Mario Banožić naći na optuženičkoj klupi. Na Općinskom sudu u Vinkovcima protiv njega počinje suđenje zbog teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao 41-godišnji vozač teretnog vozila. Banožić se od tada, govore njegovi sugrađani, povukao iz javnosti i rijetko ga viđaju. Od same prometne nesreće prošlo je 550 dana.

Suđenje je trebalo započeti početkom ožujka, no glavna rasprava tad je odgođena zbog bolesti sutkinje Davorke Rukavine. Rukavina je poznata sutkinja, nekadašnja predsjednica Općinskog suda u Vukovaru i bivša šefica vinkovačkog Općinskog suda, gdje je sudila u nizu medijski eksponiranih slučajeva, uključujući i onaj bivšega gradonačelnika Željka Sabe.

Policijski očevid na mjestu nesreće ministra Banožića gdje je jedna osoba poginula | Foto: Vinkulja/PIXSELL

Najčuvanija optužnica

Optužnica protiv Banožića tereti ga da je 11. studenoga 2023., oko 6 sati, na državnoj cesti D55 vozio neprilagođenom brzinom i u nepovoljnim uvjetima pretjecao kolonu vozila. U gustom jutarnjem sumraku i magli, bez dovoljno prostora na suprotnom traku, njegov Nissan prešao je na drugu stranu ceste i sudario se s kamionom koji je dolazio iz suprotnog smjera, a 41-godišnji vozač kamiona izgubio je život. Podizanje optužnice odgađala je Banožićeva obrana, koja se žalila i na forenzička ispitivanja kao dio dokaznog materijala.

Foto: Gradski portal Cibalia.info/FACEBOOK

- Mi ne znamo otkud je ta dokumentacija došla, kako je pribavljena i, naravno, morali smo se na to žaliti. Vještački nalaz išao je preko policijske postaje i očito je da je neka dokumentacija umetnuta, o čemu obrana nije obaviještena - rekla je svojedobno Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina. Sud je u konačnici njihovu žalbu odbio.

Cijeli ovaj slučaj više je puta punio naslovnice crne kronike zbog brojnih kontroverzi. Od toga je li se zataškavalo da je imao alkohola u krvi ili ne, do toga da policija nije postupala pravovremeno.

Banožić zanijekao odgovornost

Sami Banožić dao je nakon nesreće jedan intervju i to RTL-u. Tada je zanijekao svoju odgovornost objasnivši da se stražnji kraj Šarićevog vozila iznenada našao na njegovoj strani ceste.

- Je li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, ja sad ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu. Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim ulijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bih bio prometni stručnjak. Ali, do samog trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Ono što sam zadnje mogao je stisnuti kočnicu i pokušati napraviti najbolje što mogu. Međutim, dogodilo se to da sam ja završio u suprotnoj strani. Dogodio se sudar koji se dogodio - rekao je tada bivši ministar.

Foto: Vinkulja.hr/čitatelj

Od nesreće Banožić se u javnosti pojavio tek sporadično. Snimljen je u Vinkovcima, gdje je sjedio s bratićem šefa policije koja je istraživala upravo njegov slučaj. Bio je viđen i na Vinkovačkim jesenima, gdje je u jednom kafiću kratko boravio s generalom Sinišom Jurkovićem, bivšim suradnikom iz Ministarstva obrane.

Otvorio firmu

Nakon nesreće bivši ministar se preselio u kuću koju je izgradio uz pomoć državne subvencije putem programa APN-a. Zanimljivo, upravo je ta kuća sjedište njegove nove tvrtke, osnovane nakon što je iskoristio povlasticu poznatu kao "6+6", koja omogućuje bivšim dužnosnicima šest mjeseci pune i šest mjeseci polovične plaće nakon napuštanja funkcije. No što točno radi Banožićeva tvrtka, s kim posluje i kakvi su joj poslovni planovi ostaje nepoznanica čak i među njegovim susjedima.

Foto: Čitatelj 24sata

- Rijetko ga viđamo, možda jednom mjesečno popije kavu u gradu. Skroz se povukao. Nitko ne zna s čime se bavi i s kim posluje ta njegova nova tvrtka - ispričao nam je jedan od Banožićevih poznanika.

Dodaje da se bivši ministar nedavno pojavio na privatnom slavlju, ali nije dugo ostao.

- Bio je sam, ni s kim inače, pa ni tad nije razgovarao, brzo je otišao - kaže nam.