Danas presuda Marku Smažilu, policajcu koji je optužen da je ubio studenticu Mihaelu Berak

Na Županijskom sudu u Osijeku danas će biti izrečena prvostupanjska presuda Marku Smažilu, bivšem mladom policaju PU Osječko-baranjske, koji je 20. rujna 2023. godine u svom stanu ubio 21-godišnju studenticu Mihaelu Berak.

Suđenje je to s kojega je na zahtjev tužiteljstva isključena javnost zbog eventualnih eksplicitnih detalja u opisivanju njihova odnosa i kaznenog djela, no odvjetnik optuženog je rekao kako je Smažil priznao krivnju, ali ne za kazneno djelo iz optužnice, nego za prouzročenje smrti iz nehaja u kojem nije bilo direktne namjere ubojstva.

Naime, optužnica Smažila tereti da je navedenog dana u oko 22 sata u svom stanu u Osijeku, u namjeri da usmrti Mihaelu s kojom je bio u bezi, iz službenog policijskoj pištolja ispalio hitac u njenu glavu i tako joj zadao ozlijede od kojih je ostala na mjestu mrtva.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo je, nakon ispitivanja osumnjičenika, to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Od tada se Smažil i nalazi u pritvoru.

I tijekom ispitivanja u policiji i Državnom odvjetništvu optuženi Smažil je govorio kako nije imao namjeru ubiti djevojku nego je do ispaljivanja metka došlo jer je neoprezno rukovao oružjem. Tužiteljstvo je takvu obranu okrivljenika ocijenilo nelogičnom, neuvjerljivom te u suprotnosti s ostalim prikupljenim dokazima koji su upućivali na to da je on, nakon što je ubio djevojku, djelo pokušavao prikriti. Čak je u početku govorio i da se ona sama ubila.

Presuda se očekuje oko podneva.