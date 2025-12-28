Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba, objavio je gradonačelnik na Facebooku. Prvi čovjek grada našao se na udaru nakon što je Marko Perković Thompson pozvao na rušenje zagrebačke vlasti, a Dražen Keleminec održao prosvjed ispred njegovog stana.

- Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske - zaključio je gradonačelnik.

Podsjećamo, Thompson je sinoć imao koncert u zagrebačkoj Areni gdje je pozvao na rušenje Tomaševića na redovnim ili izvanrednim izborima. Ranije je gradonačelnik rekao da će Thompsonu, ako u Areni počne pjesmu s 'za dom spremni', zabraniti nastup u svim prostorima koji su pod upravom Grada ili Holdinga. Thompson je Čavoglave počeo s uzvikom 'za dom', publika je odgovorila spremni. Njegov odvjetnički tim najavio je pravnu bitku s Tomaševićem oko ove zabrane.

Dan kasnije pred stanom zagrebačkog gradonačelnika pojavili su se Dražen Keleminec iz Autohtone - Hrvatske Stranke Prava i 'Dado iz Smogovaca' Alin Kavur.

Smeta im zabrana drugog koncerta u glavnom gradu svih Hrvata i Hrvatica te dodaju da ako gradonačelnik ne zabranjuje Lepu Brenu, zašto je zabranio drugi koncert u Areni.

Službena odluka

Prije nekih mjesec dana zagrebačka Gradska skupština, na prijedlog Možemo! i SDP-a, donijela je odluku kojom zabranjuje korištenje zds.