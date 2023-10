Danas pretežno sunčano i toplo, a u ponedjeljak stižu promjene

Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom.

'Uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju uz povremeno više oblaka lokalno malo kiše. Vjetar slab do umjeren, posebice u višim predjelima ponegdje i jak jugozapadni, na Jadranu i jugo te južni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 24 °C', javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak će prevladavati sunčano, no na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru uz više oblaka lokalno može pasti malo kiše, moguća je i grmljavina. Poslijepodne će sa zapada postupno pristizati sve više oblaka pa će krajem dana i u noći na utorak na sjevernom Jadranu kiša biti vjerojatnija. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, u drugom dijelu dana i olujno. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, na Jadranu između 15 i 19, a najviša dnevna uglavnom od 19 do 24 °C.

Ovdje pogledajte kakvo će vrijeme biti u vašem gradu.