Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Bit će promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća na istoku i jugu zemlje. Mjestimice malo kiše može pasti uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Na kopnu će puhati umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, na udare i jak, a u višim predjelima i olujan. Navečer će malo oslabjeti te okrenuti na sjeverozapadnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, u Dalmaciji i jugoistočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 12 do 17 stupnjeva Celzijusovih.

I sutra djelomice ili pretežno sunčano

Još u prvom dijelu dana promjenljiva naoblaka, a uz obalu sjevernog Jadrana može biti magle i dugotrajnih niskih oblaka. Vjetar uglavnom slab, ponegdje i umjeren jugozapadni.

Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 0 do 5, na Jadranu od 5 do 10, a najviša dnevna od 12 do 17 °C.

