Jučer je u Kninu izmjereno 38,1 stupanj, a danas će biti još koji stupanj toplije tako da je vrlo moguće da ćemo lokalno danas imati i temperature po 40 stupnjeva, javlja meteorologinja N1 Tea Blažević.

Stiže nam vrući zrak s jugozapada, a najtoplije bit će na kninskom području, u dolini Neretve te u dijelovima Slavonije, Baranje i Srijema.

Trenutno je na snazi najviši stupanj upozorenja na toplinski val, koji izdaje DHMZ, a na vrućinu upozorava i Ravnateljstvo civilne zaštite kao i Hrvatska gorska služba spašavanja.

Cijela Hrvatska je pod narančastim alarmom, dok je crveni upaljen za osječku regiju, javlja DHMZ.

Toplinski val izaziva toplinski stres kod ljudi, životinja, ali i biljaka, stoga negativno utječe i na poljoprivredu.

U petak nam dolazi promjena vremena i pad vrućine, a lokalno može doći do izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom.

Tijekom vikenda zatim djelomice sunčano i ne posve stabilno te malo svježije, osobito u subotu.



I na Jadranu će se temperatura zraka malo spustiti, no noć na subotu u mnogim mjestima na dalmatinskoj obali još vrlo topla, zbog čega će se toplinski val ondje malo dulje zadržati. Bit će sunčano, a kiša će najvjerojatnije izostati, samo u petak u Istri postoji mala mogućnost za pokoji lokalni pljusak. U južnim će predjelima puhati slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu jugoistočni vjetar u subotu okrenuti na buru, podno Velebita i jaku.



Mnogi zbog toplih noći neće moći dobro spavati. Pa ako se nalazite negdje gdje nije veliko svjetlosno onečišćenje, zbog vedrine možete uživati u zvjezdanom nebu. No ne zaboravite da toplinski valovi iscrpljuju organizam pa je poželjno pridržavati se preporuka liječnika, prognozira Kristina Klemenčić Novinc.