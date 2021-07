U Hrvatskoj će u srijedu prevladavati sunčano i vruće, a ponegdje i vrlo vruće vrijeme dok će se najviše dnevne temperature kretati uglavnom između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti većinom slab, mjestimice umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu ponegdje i južni vjetar.

Od danas je u cijeloj zemlji na snazi upozorenje na toplinski val, upozorava meteorolog HRT-a Izidor Pelajić.



Istok će na vedrom nebu sunce grijati do 36°C. Vjetar će izostati, tek rijeko uz Dunav slab do umjeren i to promjenjiva smijera.



U središnjim predjelima sunčano. Noć će biti toplija od prošle i samo će nakratko biti ispod 20°C. Najviša dnevna od 34 do 36°C. Posve tiho ili vjetar slab, u Međimurju i Hrvatskom zagorju sredinom dana umjeren jugozapadni.



U gorju ujutro ugodnije nego drugdje, oko 16°C, ali i ondje danju vruće, a uz vrlo visok UV indeks valja ograničiti izlaganje suncu sredinom dana.

Na vedrom sjevernom Jadranu zapuhat će umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, duž zapadne obale Istre i južni. Najniža temperatura bit će od 19 do 24°C, a danju oko 32°C.





Još će toplije biti danju u Dalmaciji, u unutrašnjosti i do 37°C, malo ugodnije na obali i otocima gdje će puhati umjeren vjetar s mora. Noć će biti topla ili čak vrlo topla i ponegdje će jutarnja temperatura biti slična temperaturi mora, oko 25°C.

More će biti mirno, samo na jugu malo, prema otvorenome moguće i umjereno valovito.

Vjetar umjeren zapadni i sjeverozapadni, duž obale danju i jugozapadni. Uz obilje sunca temperatura će porasti do oko 33°C, u unutrašnjosti i više, a ni noćne vrijednosti mnogima neće dopustiti kvalitetan odmor.

Temperature bi sutra lokalno mogle doseći 40 na kninskom području, u dolini Neretve, u dijelovima Vukovarsko-srijemske županije, ali i Sisačko-moslavačke.



Idući sunčani dani bit će još vrući, poglavito četvrtak. Zbog toplih noći toplinski val će se nastaviti i nakon subote unatoč nižoj dnevnoj temperaturi. Na sjeveru bi u petak uz više oblaka mogla pasti i poneka kap kiše, a u subotu će nakratko zapuhati bura.

U četvrtak će na kopnu biti vrhunac ovog vala topline, od petka atmosfera manje stabilna pa osobito u nizinama unutrašnjosti može biti kraćih pljuskova, no ipak će sunčana razdoblja biti česta, a iako osjetno niža, dnevna temperatura ipak će biti oko ili iznad 30°C.





Dakle, iako daleko, sunce će idućih dana pošteno grijati pa bi čak i neki rekordi moglo biti ugroženi, ako ne i oboreni.