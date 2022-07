Danas službena odluka o imenu mosta na Pelješcu. U utorak velika svečanost za otvaranje

Na dnevnom redu sjednice Vlada će danas donijeti odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj, ali i odluku o određivanju imena mosta koji spaja kopno s poluotokom Pelješcem.

Podsjetimo, prvo se nagađalo da će se most zvati Pelješac, čak je i stavljena tabla, a onda je došla informacija da se službeno zove Pelješki most. Bilo je tu još mnogih prijedloga, poput mosta Olivera Dragojevića, Domovine itd.

U utorak se očekuje velika svečanost povodom otvaranja mosta.

Rimčeva Nevera, prva će otvoriti Pelješki most. Nevera će krenuti s jedne strane mosta, a auto trostrukog europskog prvaka Nike Pulića, s druge strane. Prolazit će kroz vatromet. Planiralo se i da se most pusti za pješake tijekom dana, ali to zbog pirotehnike koja će biti na sredini mosta neće biti moguće.

Nakon toga, prvi koji će službeno prijeći most bit će pripadnici prve i četvrte gardijske brigade - njih 40 na motorima. Svečanost će trajati sve do trenutka kada će uz Himnu slobodi krenuti vatromet i bakljada na brodicama ispod mosta, piše Jutarnji list.

Bit će nekoliko stotina uzvanika. Na otvaranje Pelješkog mosta pozvana je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, iako u Vladi još čekaju konačnu potvrdu njezinog dolaska. Zbog toga se ne može još ni utvrditi konačni protokol, uzvanici i govornici, ali iz Vlade poručuju da žele pozvati sve koji su radili na projektu Pelješkog mosta.

Kineski premijer Li Keqiang bi se trebao obratiti video-vezom, budući da je Pelješki most gradila kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC). Podjetimo, kineski premijer posjetio je gradilište 2019. kada je bio u službenom posjetu Hrvatskoj.

Planiraju se prijevozi minibusevima, a moći će se parkirati puno dalje od mosta zbog bojazni da bi mogle nastati prevelike gužve na mostu.

