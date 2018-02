Danas stiže Vučić: Pogledajte koje ceste trebate izbjegavati

>>> Zadnje informacije:

Pantovčak spreman, na ulicama jako osiguranje

9.30 sati - Na Pantovčaku je sve spremno za dolazak Aleksandra Vučića, dok se na ulicama Zagreba nalazi jako policijsko osiguranje.

Iz zagrebačke policije izvijestili su vezano uz službeni posjet predsjednika Srbije Republici Hrvatskoj da postoji mogućnost otežanog prometovanja i kretanja tijekom 12. i 13. veljače 2018. godine, posebno u zonama gdje će se održavati službeni sastanci, a u kojima će se provoditi posebne mjere osiguranja na podrućju Zagreba i Velike Gorice

Na Trgu Sv. Marka u 10 sati počinje prosvjed zbog dolaska Vučića. Prosvjedni skup organizira Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

----------------------------------------------------------------------------------------

Nekoliko stotina ljudi uključeno je u osiguranje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji na poziv predsjednice Kolinde Grabar Kitarović stiže u dvodnevni posjeti Hrvatskoj. Broj “sigurnjaka” i hodogram posjeta do zadnjeg trenutka držali su u tajnosti.

MUP na raspolaganju ima blindirano vozilo, a u pripremi će biti i poseban tim Hitne pomoći. Raspolaže se dostatnom količinom krvi krvne grupe kakvu ima i Vučić, što je standardna rutina u svim državničkim posjetima. Zbog Vučićeva posjeta organiziraju se dva prosvjeda, no srbijanskog predsjednika to ne zabrinjava jer, kaže, u Hrvatsku dolazi s porukama mira

- Ne plašim se. Vodit će računa o meni tamo, ne brinem se, to me uopće ne zanima. Moj posao je brinuti se o narodu, a ne da se narod brine o meni - rekao je Vučić.

Kao teme razgovora najavio je pitanja granica, nestalih u ratu, odnosa prema manjinama te unapređenje ekonomskih odnosa

Službeni posjet počinje svečanim dočekom srbijanskog predsjednika na Pantovčaku. Iako su neki u vlasti očekivali njegovu ispriku zbog velikosrpske agresije i da otvori pitanje ratne odštete, to neće biti teme razgovora Vučića i Grabar Kitarović. Dvoje predsjednika bit će i na Hrvatsko-srpskom gospodarskom forumu, posjetiti Mitropoliju zagrebačko-ljubljansku, gdje će se susresti s mladima. Vučić će se tijekom dana sastati i s premijerom Andrejem Plenkovićem te predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Iz Vlade je najavljeno kako je moguće da premijer na radnom ručku “potegne” vruće pitanje ratne odštete. Vučić je uzvratio kako je “iznenađen i zaprepašten temom koju je Plenković pokrenuo”. Poručio je kako on “na njegovu mjestu to pitanje ne bi pokretao jer Hrvatska time ne može ništa dobiti, a može mnogo izgubiti”.

- Za nas nema tabua, premijer Plenković će dobiti odgovor - Vučićeva je poruka samo dan prije službenog posjeta Zagrebu.

Za sutra je predviđeno da predsjednik Srbije posjeti općinu Gvozd, naselje Vrginmost, a najavljeno je da će Vučić biti i na skupštini Srpskog narodnog vijeća.

Iz Ureda predsjednice i premijera poslali su raspored:

10:30

Ceremonija svečanog dočeka predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića (Ured predsjednice, Pantovčak 241)

10:45

Tête-à-tête susret Predsjednice Republike Hrvatske i Predsjednika Republike Srbije

11:45

Bilateralni razgovori službenih izaslanstava Republike Srbije i Republike Hrvatske

12:30

Izjave za medije dvoje Predsjednika

13:15 Dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića pred zgradu Vlade Republike Hrvatske

Upisivanje predsjednika Vučića u Zlatnu knjigu

Tête-à-tête susret predsjednika Vlade Plenkovića i predsjednika Vučića

13:45 Susret dvaju izaslanstava uz radni ručak

16:00

Obraćanje Predsjednice Republike Hrvatske i Predsjednika Republike Srbije na Hrvatsko-srbijanskom gospodarskom forumu (Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2)

16:45

Susret Predsjednice Republike Hrvatske i Predsjednika Republike Srbije s mladima u Mitropoliji zagrebačko-ljubljanskoj (Sv. Duh)

Prosvjed udovica branitelja zbog Vučićeva dolaska

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata održat će u ponedjeljak u 10 sati na Trgu sv. Marka prosvjed protiv dolaska srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Zagreb, najavljeno je u petak na konferenciji za novinare te udruge.

Predsjednica udruge Rozalija Bartolić rekla je na konferenciji za novinare da organiziraju prosvjed pod nazivom "Istinom u budućnost" jer smatraju da Hrvatska u Vučiću nema iskrenog i odgovornog sugovornika za rješavanje brojnih problema između dviju zemalja.

- Radi se o notornom četničkom zločincu, koji ni danas, u umivenoj formi, ne odustaje od velikosrpskih ideja. Radi se o nepresuđenom, nelustriranom i nepokajanom agresoru, koji je u vrijeme Domovinskog rata s oružjem u ruci kružio Lijepom našom, huškao na ubojstva, na progone, na komadanje i otimanje hrvatskog teritorija - rekla je Bartolić podsjetivši na Vučićev ratnohuškački govor u Glini 1995. godine.

Bartolić je pojasnila da će s Trga bana Jelačića udovice i branitelji koji im se pridruže krenuti prema Markovu trgu, gdje će pustiti Vučićev govor iz Gline i poslati jasnu poruku hrvatskoj javnosti.

Đakić: HVIDR-a će podržati prosvjed udovica

Predsjednik HVIDR-e i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić u petak je najavio da će HVIDR-a podržati prosvjed Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata povodom dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Zagreb.

- HVIDR-a je uvijek bila uz naše roditelje i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih pa će i ovom trenutku izraziti negodovanje zbog dosadašnjeg nečinjenja srpskih vlasti i Aleksandra Vučića, jer ona mjerila i kriteriji koji su građeni kao posebna mjerila i kriteriji u pretpristupnim pregovorima Srbije i EU nisu ispunjeni. Niti u jednom detalju ili dijelu - rekao je Đakić novinarima u Saboru.

Otežan promet zbog mjera osiguranja

Posebna regulacija prometa vrijedi na području Zagreba i Velike Gorice. U zonama u kojima su službeni sastanci na snazi su posebne mjere osiguranja. Promet može biti otežan.

Pogledajte kojim bi rutama Vučićeva kolona mogla ići od zračne luke do Pantovčaka

Stotine ljudi rade na sigurnosti

Angažirani su ljudi iz cijelog sigurnosnog sustava, od policije u odori i civilu, Uprave za posebne poslove sigurnosti, SOA-e, VSOA-e...

Zbog rizika ništa se ne prepušta slučaju

U pripremi su snajperski timovi, interventne postrojbe, detektivi i tajni agenti u civilu. Protuteroristički odjeli provjeravali su sumnjive ljude i skupine.

Božinović: Vučić će biti siguran

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je rekao kako hrvatske institucije imaju veliko iskustvo u organizaciji međunarodnih skupova i dočeka stranih državnika te da javnost može biti mirna jer sve institucije rade posao od poziva Vučiću.

Tajna i gdje će biti zastave

Ured predsjednice i gradske službe nisu odgovorili hoće li na trasi dolaska biti izvješene srbijanske zastave, što je običaj, da ekstremne skupine ne bi iskoristile priliku za paljenje i uništavanje zastava.