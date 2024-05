Malo vjetra kvarit će lijepi dan, u subotu toplije i preko 26°C

Nakon niza kišnih i tmurnih dana, stiže nam sunce i toplo vrijeme. Ipak, prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, u dijelu Hrvatske i dalje će biti oblačno, ali i vjetrovito.

- Uz jači razvoj oblaka poneki lokalni pljusak moguć je ponajprije na jugu i istoku zemlje u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni - najavili su.

Foto: DHMZ

Podno Velebita očekuju se olujni udari bule. Najviša dnevna temperatura većinom od 21 do 26 °C.

Za danas je na snazi žuto upozorenje za dio Jadrana, uglavnom za Istru i Kvarner te Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju. Uz to, zbog mogućeg jakog vjetra velebitsko područje je u 'narančastom'.

Foto: DHMZ

Zbog jakog vjetra, u petak je zatvoren i dio Jadranske magistrale za određena vozila.

- Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Slična vremenska prognoza očekuje se i za vikend.

- Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne postoji mogućnost za pokoji lokalni pljusak uglavnom na istoku zemlje. Vjetar slab, mjestimice do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita jaka bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 14 do 19, a najviša većinom između 21 i 26 °C - stoji u prognozi.