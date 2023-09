Žuti alarm za cijelu Dalmaciju, Istru, Kvarner i riječku regiju, ali ni bura neće otjerati sunce

Sunčano uz slab, na kopnu i umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, poslijepodne prema otvorenom moru mjestimice sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 °C, u gorju malo niža, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro će biti svježe, a dan ugodan i topao. Povremeno će i dalje biti slabog sjeveroistočnog vjetra, a temperature će ići do 28 stupnjeva što je nešto malo više od prosjeka za ovo doba godine.

Foto: DHMZ

Slično će biti i u središnjoj Hrvatskoj, s temperaturama od 26 do 28 stupnjeva.

U gorju po kotlinama ujutro nakratko moguća magla, a potom kao i na sjevernom Jadranu puno sunčanih sati. I dalje će biti vjetrovito, osobito podno Velebita gdje je moguća i olujna bura.

Foto: DHMZ

Jutarnja temperatura zraka u gorju i u unutrašnjosti Istre od 10 do 15 °C, a uz more između 17 i 20 °C. Najviša dnevna u Gorskom kotaru i Lici od 20 do 25 °C, a na sjevernom Jadranu oko 29 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije dan će biti vruć. Bura će još mjestimice biti jaka, ujutro podno Biokova i s olujnim udarima.

I na jugu Hrvatske prevladavajuće sunčano uz mjestimice jaku buru, koja će sredinom dana oslabjeti, prognoza je meteorologinje Tanje Renko.

I u idućim danima nastavit će se stabilno vrijeme, a prevladavajući vjetar i dalje će biti bura.