Danas sunčano i uglavnom suho. U subotu će mjestimice puhati vjetar s jakim udarima

Na Jadranu će u petak biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći na subotu u najsjevernijim te istočnim krajevima mjestimice je moguća slaba kiša. Puhat će uglavnom slab vjetar, na istoku i u Dalmaciji prolazno umjeren sjeverozapadni, ujutro uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 8 do 12, na Jadranu između 12 i 16 °C, glasi prognoza vremena DHMZ-a.

Foto: Screenshot/DHMZ

Cijela je Hrvatska danas u zelenom, odnosno bez upozorenja.

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova, prognoza vremena za petak i naredne dane.

U petak će na istoku Hrvatske biti promjenjivo oblačno s više oblaka prijepodne te ponovno navečer. Malo kiše moguće je u noći na subotu, ponajprije u Baranji i Podunavlju. Prijepodne će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 9 °C.

U središnjoj Hrvatskoj vjetar će izostati pa ujutro može biti magle. Tijekom dana moguća je promjenjiva i povećana naoblaka, a popodne i sunčana razdoblja. Slaba kiša moguća je navečer u Podravini i Međimurju. Najniža jutarnja temperatura oko 0 °C, a najviša dnevna od 8 do 10 °C.

Na zapadu zemlje većinom će biti sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro i kratkotrajnu maglu. Puhat će većinom slab vjetar, popodne na otvorenom do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istre od 10 do 15 °C, a u Gorskom području od 7 do 11 °C.

Pretežno sunčano proteći će petak i u Dalmaciji, ujutro na zadarskom području mala je vjerojatnost niskih oblaka, čak i magle. Puhat će slab do umjeren vjetar, ujutro bura, sredinom dana sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od 4 do 9 °C, u unutrašnjosti oko 0 °C, a danju prilično toplo, uz najvišu temperaturu između 13 i 16 °C.

Obilje sunčana vremena bit će i na jugu Hrvatske, samo ujutro i ponešto oblaka. Puhat će slaba do umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 14 do 16 °C.

U narednim danima stabilno, u subotu ponegdje vjetrovito

- U noći na subotu naoblaka će se u kopnenim krajevima raskinuti te će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u Slavoniji, Baranji i Srijemu s jakim udarima. Sunčano će prevladavati i iduća dva dana, a slabljenjem vjetra od nedjelje treba računati na hladnija jutra, ali i dnevnu temperaturu iznad prosjeka za kraj siječnja.

- Sunčano idućih dana i na Jadranu, za vikend u Dalmaciji i razmjerno vjetrovito uz umjerenu i jaku buru koja će u nedjelju postupno slabjeti. Na manje vjetrovitom sjevernom dijelu povećana je vjerojatnost niskih oblaka i magle, osobito od ponedjeljka- prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.