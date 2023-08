Danas sunčano i vruće, Istri i Jadranu prijeti toplinski val, a u ostatku Hrvatske moguća kiša

Pretežno sunčano i vruće, a na Jadranu i sasvim vedro. Sredinom dana je uglavnom u gorskoj Hrvatskoj uz lokalni razvoj oblaka moguće malo kiše ili poneki pljusak.

Vjetar na kopnu većinom slab. Na moru će puhati slaba do umjerena bura, mjestimice s jakim udarima, podno Velebita i olujnim, a popodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 °C.

Za Istru i Kvarner upaljen je narančasti meteoalarm zbog toplinskog vala, a ostatak Jadrana je u žutome. Kontinentalna i istočna Hrvatska je bez upozorenja.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Sunčano i vruće, u unutrašnjosti uz slab dnevni razvoj oblaka. Vjetar na kopnu uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati slaba i umjerena bura, mjestimice s jakim udarima, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 16 do 21, na moru od 22 do 27, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C.