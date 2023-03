Danas sunčano uz promjenljivu naoblaku. Sutra za cijelu Hrvatsku izdano upozorenje

Bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Na širem riječkom području poslijepodne i osobito navečer ponegdje može pasti malo kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Foto: DHMZ (Screenshot)

Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji i u Slavoniji. Puhat će umjeren, poslijepodne i jak jugozapadnjak, na Jadranu južni vjetar i jugo.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 stupnjeva Celzijusovih.

Potencijalno opasno vrijeme

Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, na širem riječkom području uz mogućnost za malo kiše. Popodne i osobito tijekom noći na subotu sa zapada naoblačenje s kišom, lokalno i uz mogućnost za izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega.

Foto: DHMZ (Screenshot)

Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima, a na moru jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na moru od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C.

- Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom - priopćili su iz DHMZ zbog potencijalno opasnog vremena na području cijele Hrvatske.

