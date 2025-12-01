Obavijesti

TRAJU DO 15. VELJAČE

Danas u podne počinju prijave ispita državne mature

Piše HINA,
Ilustracija za pisanje državne mature | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Prijave ispita državne mature za prvi rok u školskoj godini 2025./2026. u sustavu Postani student počinju danas u podne te će trajati do 15. veljače 2026. godine

Pristupnici i dalje mogu prijaviti najviše pet izbornih predmeta, rekli su Hini iz NCVVO-a, iako je ravnatelj Vinko Filipović lani rekao da razmišljaju o tome da taj broj smanje. Prvi rok državne mature počinje 1. lipnja 2026. i traje gotovo cijeli mjesec, do 26. lipnja. Ispiti se otvaraju jezicima manjina, odnosno češkim, mađarskim, srpskim i talijanskim 1. i 2. lipnja. Već 3. lipnja slijede prirodoslovni predmeti - ujutro se piše biologija, a popodne geografija.

U drugom tjednu mature slijede ispiti iz španjolskog i latinskog jezika 8. lipnja, njemačkog jezika i filozofije 9. lipnja, talijanskog jezika i likovne umjetnosti 10. lipnja te francuskog i grčkog jezika 12. lipnja.

Sredina lipnja rezervirana je za najvažnije obavezne ispite pa će tako 15. lipnja maturanti pisati hrvatski jezik (test i sažetak), a idući dan, 16. lipnja slijedi esej.

Politika i gospodarstvo te povijest na redu su 17. lipnja, fizika i logika 18. lipnja, a tjedan završava 19. lipnja ispitima iz engleskog jezika, više i osnovne razine.

U zaključnom, četvrtom tjednu mature pristupnike očekuju psihologija i informatika 23. lipnja, zatim kemija i sociologija 24. lipnja. Matematika (viša i osnovna razina) je na rasporedu 25. lipnja, a 26. lipnja održavaju se ispiti iz glazbene umjetnosti te vjeronauka i etike.

Objava rezultata zakazana je za 8. srpnja 2026., dok je rok za prigovore 10. srpnja. Konačni rezultati izlaze 15. srpnja, a podjela svjedodžbi i potvrda predviđena je za 17. srpnja 2026.

Drugi rok državne mature održavat će se od 19. kolovoza do 4. rujna 2026. godine.

Ove godine neće biti dostupni novi probni ispiti, rekli su iz NCVVO-a, no i dalje su dostupni probni ispiti koji su već prije objavljeni na njihovim mrežnim stranicama.

