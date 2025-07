Prije početka eseja na državnoj maturi procurila tema i pitanje? Pristupnik prijavio institucijama

Jedan pristupnik državnoj maturi nizu je institucija, uključujući i Ministarstvu obrazovanja, prijavio kako je prije službenog početka pisanja eseja iz hrvatskog jezika došlo do curenja teme kao i polaznog pitanja eseja, piše srednja.hr. Prema prijavi ovog pristupnika, u zatvorenoj WhatsApp grupi maturanata netko je poslao točnu temu i točno polazno pitanje nekoliko minuta prije početka ovog dijela ispita...

- U prijavi pristupnika su priložene i snimke zaslona kao dokazi. NCVVO je istražio slučaj i utvrdio kako ‘pisanje eseja nije ni na koji način kompromitirano - piše srednja.hr.

Spomenutu WhatsApp grupu maturanti su koristili za razmjenu skripti i materijala, navodna poruka se kasnije proširila i na podgrupe, na sve skupa negdje oko 2000 članova.

Tema eseja na maturi iz Hrvatskog jezika u škole stiže tek to jutro, neposredno prije početka pisanja. Za ispis teme zaduženi su ispitni koordinatori koji tako saznaju temu, ali je moraju sačuvati u tajnosti.

- Kako se približavao ispit iz hrvatskog jezika (esej), jedna od članica grupe dan prije ispita najavila je kako će neposredno prije početka ispita doznati točnu temu eseja uz pomoć profesorice. Ta se poruka proširila kroz sve podgrupe, koje su zajedno brojale oko 2.000 korisnika. Ako uzmemo u obzir da je opravdano kašnjenje na ispit dopušteno do 30 minuta, dolazimo do činjenice da su neki polaznici mogli imati i do 50 minuta prednosti s unaprijed poznatom temom - kazao je za portal pristupnik maturi koji je tražio da ostane anoniman.

Zatražio je i dobio sastanak u NCVVO-u.

- Inzistirao sam na sastanku kako bih dokazao vjerodostojnost svojih tvrdnji. Tijekom razgovora, predstavnici NCVVO-a izjavili su kako su proveli istragu i smatraju da nije došlo do veće zlouporabe te kako dalje ne mogu istraživati jer ‘nisu policija’. Navodili su nebuloze da se u takvom kratkom vremenu ne može ni putem ChatGPT-a dobiti adekvatan odgovor za esej, što je apsurdno uopće spominjati i uzimati ChatGPT kao glavni izvor informacija i pomoć u varanju - kazao je pristupnik, piše srednja.

Pristupnik se osim NCVVO-a obratio ministarstvu znanosti i pučkoj pravobraniteljici. Iz ureda pučke pravobraniteljice su potvrdili da su zaprimili prijavu i da je postupak u tijeku zbog čega ne mogu ništa komentirati.