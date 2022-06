Vrhunac toplinskog vala: Evo u kojim gradovima će biti najgore

Danas je najgori dan toplinskog vala. Gotovo cijela Hrvatska je u narančastom alarmu koji označava opasno vrijeme.

Velika opasnost od toplinskog vala predviđena je za područja gradova Zagreb, Karlovac, Gospić Knin, Rijeka i Split, te umjerena opasnost za Osijek i Dubrovnik. Velika opasnost zadržat će se u srijedu još u Rijeci i Splitu, a u ostalim gradovima u kojima je bila velika, opasnost će se smanjiti na umjerenu.

“I danas nas čekaju vruće i vrlo vruće prilike. Jučer je najtopliji bio Knin s 37,8 stupnjeva, u nastavku tjedna temperature će biti i više, još će se približiti brojci 40. Vrući zrak koji stiže s područja Afrike bogat je pustinjskim pijeskom i prašinom, zbog čega možete primijetiti da je nebo zamućeno. Danas nestabilnije, a i srijeda donosi pokoji pljusak lokalno u zapadnim područjima”, prognoza N1.

Upozorava da je uz upozorenje na vrućinu, u zapadnim područjima na snazi i upozorenje na moguće nevrijeme putem sustava Meteoalarm DHMZ-a.

Vrućina pa nevrijeme

Kasno poslijepodne i navečer u zapadnim predjelima mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu jugoistočni i jugozapadni, povremeno i sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 18 do 21, u gorju malo niža, a na Jadranu od 22 do 25°C. Maksimalna uglavnom između 32 i 36°C.

Sutra se očekuje retežno sunčano. Sutra poslijepodne i navečer u kopnenim, ponajprije zapadnim predjelima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab sjeveroistočni i istočni, na Jadranu jugoistočni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu 22 do 25, a najviša dnevna većinom od 31 do 36 °C.

Toplinski valovi - preporuke za javnost

U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje milijuna ljudi. Zbog toplinskih valova svijet već sada osjeća štetne učinke a oni će se vjerojatno i povećati. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, a procjene ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. S obzirom na to da pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od toplinskih valova Meteo.hr donosi vam preporuke za zaštitu od velikih vrućina.

