Filip Zavadlav upisao je Pomorski fakultet u Rijeci i još u srpnju ove godine dopušteno da sa zatvorskog računa uplati na račun fakulteta pet tisuća kuna za upisninu, javlja Slobodna Dalmacija.

Na fakultetu nisu odgovorili koji je smjer upisao i na koji način će za njega biti organizirana nastava zbog zaštite osobnih podataka. Zavadlav je inače prije ubojstva u Splitu već išao na Pomorski fakultet kojeg nije završio.

Njegov odvjetnik Branko Šerić za Slobodnu je rekao da nije znao da je Zavadlav upisao fakultet.

- Nemam pojma o tome. Bio sam kod njega prije mjesec dana i spominjao mi je da želi nastaviti školovanje, ako je točno to što mi govorite, onda je to super. Čekamo poziv za sjednicu Visokog kaznenog suda i da vidimo što će odlučiti po žalbama. Uvjeren sam da se ova presuda može oboriti i da će doći do ukidanja i ponovljenog postupka - kazao je odvjetnik Šerić.