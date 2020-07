'Daničin kokošinjac': HDZ-ovka se hvali vilom na Braču, a u katastru je upisana kao pašnjak

HDZ-ova uzdanica u desetoj izbornoj jedinici redovito objavljuje fotografije vile i imanja na Braču. Problem je što je ta vila, koja glasi na njenog tatu, u katastru uopće ne postoji

<p>Život nekad piše romane. Prije točno godinu dana, početkom srpnja 2019., afera s Kuščevićevim bračkim vilama i pašnjacima dosezala je svoj vrhunac. Danas, početkom srpnja 2020., otkrivamo novu aferu s vilama i pašnjacima. Također s Brača. Također iz HDZ-a.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Upoznajte Danicu Baričević. Rođena je u Australiji, živi na Braču, kandidatkinja je HDZ-a u 10. izbornoj jedinici, predsjednica HDZ-a grada Supetra, vijećnica u Gradskom vijeću Supetra, vijećnica u skupštini Splitske-dalmatinske županije, predsjednica Udruženja obrtnika Brač i predsjednica Zajednice žena 'Katarina Zrinski'.</p><p>E da. I boravi u vili koja se u katastru vodi kao pašnjak. </p><h2>Pašnjak - vila</h2><p>Lijepo kameno zdanje udaljeno je nekoliko kilometara od Supetra, a s velike terase s potpornim stupovima puca pogled na Brački kanal, Split, Omiš i dio Makarske rivijere. Službeno na ovoj čestici nema govora o nikakvoj građevini. Ako je suditi prema izvacima iz katastra i zemljišne knjige, umjesto kamene vile tamo postoje samo pašnjak, maslinjak i vinograd. Vila, kao i okolno zemljište, formalno se vode na Daničinog oca, ali očito je da ih ona smatra svojim vlasništvom. Slično razmišljaju i Daničini prijatelji, redom istaknuti kolege iz stranke, koje HDZ-ovka ugošćuje na imanju.</p><p>Njen Facebook profil krcat je fotografijama i snimkama ovog "pašnjaka", a gotovo svaka ima ganutljiv prigodan opis. Pogledajmo, recimo, razgaljenu objavu iz listopada 2018. </p><p>- Danas smo na Braču završili našu kampanju za 25 godina Splitsko-dalmatinske županije. Tom sam prilikom ugostila na svom OPG-u župana Blaženka Bobana sa suradnicima te svoje kolege/ice kušajući bračke delicije - napisala je Danica uz fotografiju sebe, župana i hrpe HDZ-ovaca. Izdvojimo samo Tomislava Đonlića, županijskog pročelnika za prosvjetu, Davora Pavića, pročelnika Bobanovog kabineta i Sinišu Šimu Marovića, načelnika općine Postira.</p><h2>"Moj prozor, moja zemlja, moja kapula, moj OPG"</h2><p>"Njen OPG" formalno je na ime Daničine majke, ali ako ga pokušate kontaktirati, u katalogu Ministarstva regionalnoga razvoja se navodi da trebate poslati mail na adresu: 'danica.baricevic@gmail.com'. Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, u 2016. je na ime OPG-a koji nosi ime njene majke kapnulo gotovo 35 tisuća kuna od države i EU, a u 2017.oko 23 tisuće kuna.</p><p>Nije ovo jedina objava na Daničinom Facebooku u kojoj svojata nekretninu koja joj formalno glasi na oca. U nekoliko navrata objavljivala je fotografije imanja pišući "La mia terra" (moja zemlja). Letimičnim pregledom njenog profila vidjeli smo kako opisuje "pogled sa svog prozora", "svoje maslinovo uje", "svoj luk", "svoju kapulu", "svoju papriku", "svoje pomidore", "svoju zemlju", "svoju bajku", "svoj krš", "svoju grudu"... U jednom komentaru izvjesnoj Verici detaljno objašnjava sljedeće: "Draga Verice ovo je kuća u mom masliniku 4,5 km od Supetra ima prekrasan pogled na more i Split , Omis ... Sa donje strane ide bazen i ovakva gospodarstva su budućnost i nove vrijednosti u turizmu".</p><h2>"Daničin kokošinjac"</h2><p>I Daničini stranački kolege su dali svoj obol u promociji imanja.</p><p>Tako je Ante Bačić Baćo, bivši predsjednik mladeži HDZ-a i saborski zastupnik, objavio fotografiju s pročelja vile, uz prigodan opis: "Daničin kokošinjac". Na stepenicama pred "kokošinjcem" veselo se uz Baću smije njegova djevojka Marina Matković, tajnica pročelnika kabineta župana i kći tajnice županijske organizacije HDZ-a. Također i njegova nasljednica na čelu mladeži stranke. A tu je i Stipe Čogelja, pročelnik županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.</p><h2>"Da je više ovakvih poštenih ljudi, svima bi bilo dobro"</h2><p>Javili smo se Danici da vidimo kako ide s kokošinjcem, OPG-om, pašnjakom ili kako već zadnjih dana naziva kamenu vilu na Braču. Probili smo led pitanjem namjerava li ići u Sabor.</p><p>- Kad pobijedi Andrej Plenković, da - samouvjereno je odgovorila. Prešli smo zatim na bitno i pitali je čija je vila te zašto je zavedena kao pašnjak.</p><p>- Nije zavedena kao pašnjak - spremno je odvratila bračka HDZ-ovka. </p><p>Pojasnili smo joj da upravo gledamo u izvatke iz katastra i zemljišne knjige u kojima, crno na bijelo, piše da je vila zapravo pašnjak.</p><p>- Sigurno nije zavedena kao pašnjak. To treba pitati moju majku i oca, to su njihova rješenja. Meni to uopće nije problem i ne vidim zašto vam je to interesantno. Ali ako želite u novine, ajmo pričati o istini. To nije vila. Postoji u građevinskim dozvolama što je to i ja nemam što skrivati. Mogu vam poslati papire i vlasničke listove i vidjet ćete čija je kuća i kako je sagrađena - kazala nam je Danica. Nikad nije poslala papire.</p><p>Ipak, inzistirali smo na pojašnjenju. Tražili smo da nam objasni zašto onda na društvenim mrežama piše da je to njeno. Kako je njen OPG? Kako njena zemlja?</p><p>- Budite realni. Moja obitelj se bavi poljoprivredom, to su prvenstveno moj otac i moja majka koja ima registriran OPG. Na zemlji mog oca je sagrađena kuća i sve je legalno i legitimno, a vi idete izvlačiti nešto zločesto - odvratila je. </p><p>Nije se ovdje zaustavila.</p><p>- Ja kao kandidatkinja uvijek kažem da se bavim turizmom i poljoprivredom. Jel vi razumijete da ja živim u obiteljskoj kući u Supetru s roditeljima? Moj otac sve što stvara, stvara svojoj kćeri jedinici. Bio je za vrijeme komunizma potjeran u Australiju. Činjenica je da ja živim s ocem i majkom u obiteljskoj kući. Činjenica je da ja guštam gledati oca kako se ustaje, kako uzgaja kokoši... Ja guštam raditi sa svojim ocem - utvrdila je Danica i poentirala za kraj.</p><p>- To nemam ja, to imamo mi kao obitelj. Ako otac ostavi to meni, super. A to što su moji srdačni, veseli i vole da im svatko dođe u kuću, to je tako. Mi smo za svih otvoreni. Dijelimo s onima koji imaju i koji nemaju. To vam je život i trud našeg bračkog čovjeka i ja sam na to ponosna. Da je više ovakvih poštenih ljudi kao što je moja obitelj, onda bi nam svima bilo dobro - kazala je ganuta Danica. </p><h2>"Normalna obiteljska kuća"</h2><p>Poslala nam je naknadno i pismeni odgovor, ni približno osebujan kao usmeni. Ali u duhu korektnosti, objavit ćemo i njega.</p><p>- Navedena nekretnina i zemljište je u vlasništvu moga oca, i ne radi se o vili kako vi netočno navodite već o normalnoj obiteljskoj kući u kojoj moji roditelji provode većinu svoga vremena. S obzirom da je sve u vlasništvu moga oca, koji je i kuću sagradio ne raspolažem o podacima o uknjižbi, vođenju domaćinstva, zemljišnim knjigama niti bilo čemu vezano uz imovinu moga oca, a niti se time bavim. Napominjem da je moj otac privatna osoba, koja nikada nije bila u politici i uistinu začuđuje vaš interes za njegovu imovinu - poručila je Danica.</p><p>Otkrila je i genezu vile. Odnosno "normalne obiteljske kuće".</p><p>- Moj otac je kuću u masliniku sagradio prije otprilike 10 godina. Ponavljam da osim dolaska roditeljima na obiteljska druženja, s navedenim nekretninama i OPG-om ja operativno nemam veze. Zahvaljujem na Vašem interesu za život mojih roditelja, a vezano uz moje političko djelovanje samo ću vam naglasiti da sve u životu što sam radila – radila sam čista obraza i uz puno rada i truda - rekla nam je Danica Baričević, kandidatkinja za Sabor na HDZ-ovoj listi.<br/> </p>