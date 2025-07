Daniel obožava Yugo 45, ima ih pet komada: 'Žena mi je rekla: Još jedna Zastava, ide rastava'

Svi me zezaju da imam HDZ tablice. Fotografiraju me, zaustavljaju na cesti, pitaju me... Ali svima moram reći da je to čista slučajnost. Živim u njemačkom gradu Heidelbergu, a oznaka je 'HD'. Nakon toga ide slovo 'Z', koje označava marku mojeg automobila, Zastavu. A to je ujedno marka koju obožavam. Imam pet automobila, rekao nam je Daniel Belc (55), vlasnik popularnog Jugića, u kojem ovih dana obilazi Hrvatsku.

