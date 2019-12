Đapić: Ako netko drži do 'Za dom spremni', onda sam to ja

Ako je itko pozorno pratio sve što sam govorio i radio u posljednjih godinu i pol kada sam se ponovno politički aktivirao na nacionalnoj razini, vidjet će da je sve što sam govorio u suprotnosti s onim što zagovara Andrej Plenković. Ako netko najviše kritizira njegova glavnog strateškog partnera u koaliciji, gospodina Pupovca, onda sam to ja', odgovorio je Đapić za Dnevnik.hr na pitanje je li on Plenkovićev projekt koji bi trebao oduzeti dio glasova Miroslavu Škori kako bi Kolinda Grabar-Kitarović osvojila drugi mandat.

Dodao je da on nema potrebe nikome otimati glasove jer se on bori za svoje biračko tijelo.

- Ako netko drži do Domovinskog rata i pozdrava 'Za dom spremni', onda sam to ja - rekao je pa nastavio:

- Smatram da jedna od glavnih zadaća predsjednika Republike mora biti pokrenuti inicijativu promjene Ustava kako bi se antifašizam izbacio iz hrvatskog Ustava, a ugradilo kršćanstvo kao temeljni hrvatski identitetski svjetonazor.

Rekao je i kako bi jedna od prvih zemalja koje bi posjetio kao predsjednik bila Mađarska kako bi popravio odnose koji su narušeni, kako kaže, u vrijeme Milanovićeve vlade.

- Smatram da kad se netko kandidira za predsjednika države, a bio je vojni obveznik 91. godine, da je morao biti u vojsci. To je moj adut koji nema nijedan protukandidat od jakih kandidata. I Kolakušić, i Milanović, i Škoro bili su u punoj snazi, i mlađi su od mene, a nitko od njih nije bio hrvatski branitelj. To ne smije biti nevažno pitanje, barem onima kojima to nešto znači - zaključio je.

