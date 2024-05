Đapin odvjetnik: 'Nikome nije dao mito, posao se odradio'

Profesor Đapo je iznio obranu i objasnio je da nikome nikakvo mito nikome nije dao. Ja vam to govorim tako izričito jasno zato što i priopćenje ureda europskog tužitelja je previše puno detalja da bi bilo pristojno priopćenje koje bi se smjelo davati u kaznenim postupcima koji su još uvijek u bazi tajnosti. Mito nikome nije dao, nije imao razloga - kazao je odvjetnik bivšeg dekana Geodetskog fakulteta Almina Đape, Zoran Vujasin.

Optužen je da je navodno u ime Fakulteta slao Ministarstvu izvješća po znatno višoj cijeni od cijene po kojoj bi iste radove obavile tvrtke s potrebnim kadrovima i opremom. Prema pribavljenim dokazima, ta su izvješća lažno navodila da su određene zgrade snimljene ili su pak navodila zgrade za koje su plaćanja već izvršena na temelju ranijih izvješća. Na temelju tri tako odobrena izvješća, Ministarstvo kulture i medija izvršilo je plaćanje Geodetskom fakultetu u iznosu većem od 2,5 milijuna eura.

- Svi poslovi koji su trebali biti odrađeni su odrađeni kvalitetno, cjelovito i temeljito. U iznosima i vrijednostima koji su čak i manji koji su u to vrijeme bili na tržištu. Tvrde da su mogli jeftinije, obična laž. U samom priopćenju se kaže da su poslovi plaćeni i europskim novcem, ali ću naglasiti da nikakvi poslovi nisu trebali biti ponovljeni. Tvrdim da nema tih novaca koji su potrošeni iz Europe. Ovo je nezakonito vođenje postupka, oni nisu nadležni za to. Ovo je treća pretraga istog slučaja, ovaj puta se ovo drugačije prezentira - kazao je Vujasin.

Dodao je da, poučen iskustvima tužiteljstva, da se uglavnom za svašta traži istražni zatvor te da postoji mogućnost i da se dogodi ista stvar i za ovaj slučaj.

- Prema mom iskustvu, ne vidim pravnu osnovu. No, ja to ne potpisujem. Nažalost se za svašta traži istražni zatvor. Nisam pratio što je ministrica rekla, ako misli na izvješća koja su slana s fakulteta na ministarstvo, to je poslano zbog usklađivanja. Znači da se prekontrolira i odobri, to se tako i radi. To nije bila naplata. Moguće da je nešto dva puta naplaćeno, ali to nije radio dekan nego ministarstvo. U poslovanju griješe samo oni koji rade. Izvješća je potpisivao dekan, ali ih nije sastavljao. Nije mogao sve provjeriti, mora biti i povjerenja prema suradnicima - objasnio je Vujasin.

Tužiteljstvo navodi kako je nanesena šteta od milijun eura, što Vujasin odbacuje te slučaj smatra medijskom harangom.

- Nema ni prijevare, ni štete od milijun eura u ovom proširenju istrage. To su medijske harange kako bi se stvorio dojam velikog kriminala i zločinstva jer ga nema. Šteta koja se opisuje u činjeničnom opisu, a i u priopćenju tužiteljstva stoji da je 17.000 eura štete za proračun europske zajednice i 13.000 eura štete za proračun Hrvatske. Navodno su neka 3D snimanja trebala biti ponovljena - kazao je za Dnevnik.hr.