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DAR U ORANŽU Čitaj specijalne magazine 24sata o Oluji!

Piše 24sata,
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DAR U ORANŽU Čitaj specijalne magazine 24sata o Oluji!
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U digitalnu biblioteku 24sata dodali smo dva bogata izdanja o Oluji. Pretplati se na Oranž i čitaj cijelu digitalnu biblioteku! Samo još 5. kolovoza čitaj sav Oranž samo uz registraciju

U digitalnu biblioteku 24sata, pored luksuznih godišnjaka BestBook, magazina o Vatrenima i lifestyle časopisa, dodali smo i dva luksuzna specijalna izdanja 24sata o Oluji. Pretplatite se na Oranž i pročitajte stotine stranica ekskluzivnih svjedočanstava o danima velike pobjede u Domovinskom ratu.

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Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježava se 5. kolovoza kao državni praznik u znak sjećanja na vojno-redarstvenu operaciju Oluja i oslobođenje Knina 1995. godine

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