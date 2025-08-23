Dario Zurovec: 'Sveta Nedelja napokon ima dobrog župnika, stari me nazivao sotonom'

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec objavio je u subotu na službenom Facebook profilu fotografiju s novim župnikom najstarije svetonedeljske župe Presvetog trojstva Mariom Miglesom koji u ruci drži kuburu. Kuburu je, kaže Zurovec za 24sata, dobio od kuburaškog društva. Dolazak novog župnika znači da je dugogodišnji župnik Marijan Kušenić otišao nakon 13 godina, na radost gradonačelnika Zurovca. Zurovec je za 24sata rekao kako je sretan što je Sveta Nedjelja napokon dobila normalnog, simpatičnog i susretljivog novog župnika koji je pravi svećenik, za razliku od prijašnjeg.

- Ne postoji misa na kojoj me Marijan Kušenić nije napadao, moje je mišljenje da je bio motiviran novcima. Na svakome je da procijeni, a mene je s oltara nazivao sotonom, vrijeđao mene i moje pokojne. Nije mi nimalo žao što ide u drugu župu jer smatram da ljudi u Svetoj nedjelji zaslužuju normalnog župnika- rekao je Zurovec za 24sata.

Foto: Facebook

Gradonačelnik Svete Nedelje još je ranije na svom privatnom Facebook profilu objavio post u kojem je za sada već bivšeg župnika Marijana Kušenića rekao da je župljanima uskraćivao sakramente, jednoj zaručnici rekao da je bludnica te da je zatvorio parking plaćen od strane grada.

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) sredinom srpnja odbilo je zahtjev privatnog tužitelja protiv Daria Zurovca uz obrazloženje da je ustaljena praksa tog tijela da se zastupnicima ne skida imunitet u slučajevima privatnih tužbi. To znači da podnositelji moraju pričekati završetak zastupničkog mandata kako bi mogli pokrenuti postupak. Spekuliralo se da je tužbu digao Kušenić, ali Zurovec kaže da to nije točno. Dubravko Ponoš ju je, kaže, podignuo.

- Spreman sam se suočiti s njime na sudu i nije mi problem izreći istinu. Razumijem da je Fokusu povrijeđen ego nakon što sam ih devastirao na lokalnim izborima, a nacionalno i na županiji su postali irelevantni. Nek se ljute i tužakaju koliko ih je volja- kaže Zurovec.