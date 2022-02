Epidemiološka služba je muškarcu (50) kraj Daruvara odredila mjeru samoizolacije do 29. siječnja. No, kada je policija došla do njegove kuće, dan prije isteka mjere, on tamo nije bio...

Iz PU bjelovarsko-bilogorske izvijestili su kako su u petak policajci obavili nadzor na adresi prebivališta mještana (50) općine Đulovac. No, on nije bio tamo, iako mu je epidemiološka služba odredila sigurnosnu mjeru samoizolacije od 20. do 29. siječnja. Muškarac je iz samoizolacije izašao dan prije nego što je ona bila gotova. Slijedi mu prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, prema kojem je propisana kazna od osam do 15 tisuća kuna.