Daruvarac će do kraja tjedna izaći iz zatvora. Odvjetnik: Imao je najbolje ocjene i ponašanje

Drugo nisam ni očekivao. U ovakvim slučajevima najvažnije je mišljenje ustanove u kojoj osuđenik služi kaznu. Darko Kovačević imao je najbolje ocjene i ponašanje te je mišljenje zatvora o njegovu puštanju na uvjetnu slobodu bilo pozitivno. Praksa Vrhovnog suda bila je da u sličnim slučajevima, kad bi zatvor dao pozitivno mišljenje, a Državno odvjetništvo se žalilo, odbije žalbe tužiteljstva, a s tim je nastavio i Visoki kazneni sud, kaže nam Kovačevićev odvjetnik Velimir Došen.

Visoki kazneni sud je, naime, odbacio žalbu sisačkog Državnog odvjetništva i Darko Kovačević zvani Daruvarac (35) do kraja tjedna bi trebao izaći na slobodu. "Procedura je sad sljedeća. Visoki kazneni sud šalje svoju odluku kaznenoj kancelariji Županijskog suda u Sisku, oni to prosljeđuju sucu, a sudac kaznionici u Glini. Mislim da bi se to moglo dovršiti ovaj tjedan", smatra Došen.

Darko Kovačević zvani Daruvarac je 13. lipnja 2018. brutalno premlatio svoju tad 18-godišnju djevojku u zadarskom kafiću, a sve su snimile i nadzorne kamere. Kovačević je šakama i nogama tukao djevojku koja je bespomoćno ležala na podu. Nitko od gostiju ili osoblja nije joj priskočio u pomoć. Četvero svjedoka tužiteljstvo je nakon njihova iskaza na sudu, gdje su rekli da nisu vidjeli kad ju je tukao, a na snimci video nadzora vidljivo je da su svi bili u neposrednoj blizini, optužilo za lažno svjedočenje.

U siječnju 2019. na Općinskom sudu u Zadru za prijetnje i premlaćivanje djevojke nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora. U lipnju 2019. Županijski sud mu je smanjio kaznu na četiri godine. Kao olakotno je cijenio njegovo priznanje i tvrdnju da će žrtva biti obeštećena. Nakon što je došao na odsluženje kazne, tražio je smanjenje kazne jer je nakon odlaska u zatvor postao otac. Općinski sud u Zadru mu je u lipnju 2020. odbio zahtjev, ali nakon uložene žalbe Županijski sud mu je kaznu ipak smanjio za tri mjeseca. Budući da je u pritvoru, dok su mu sudili na Općinskom sudu u Zadru, proveo sedam mjeseci, trebao je odslužiti još tri godine i dva mjeseca zatvora, no provest će dvije godine i sedam mjeseci. No ako na uvjetnoj slobodi počini novo kazneno djelo, vratit će ga u zatvor na odsluženje preostalih sedam mjeseci zatvora.

