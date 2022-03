Premlatio je curu, puštaju ga na uvjetnu slobodu: Daruvarac bi mogao van već do kraja tjedna

Darko Kovačević poznatiji kao Daruvarac izlazi ranije na slobodu. Visoki kazneni sud donio je rješenje kojom je odbio žalbu državnog odvjetnika i potvrdio prvostupanjsko rješenje Županijskog suda u Sisku. Tako je postalo pravomoćno rješenje o uvjetnom otpustu.

Velimir Došen, Kovačevićev odvjetnik potvrdio je za Zadarski kako bi Daruvarac do kraja tjedna trebao izaći na slobodu, sedam mjeseci ranije.

- Mislim da ima dovoljno vremena da se sve okonča u ovom tjednu i da Darko bude pušten na slobodu. Ma, nije bitno hoće li biti do kraja tjedna sve završeno, ili za deset dana. On zna da ide van - rekao je.

U priopćenju Visokog kaznenog suda stoji kako se Daruvarac mora redovito javljati nadležnoj policijskoj postaji i to jednom mjesečno do isteka uvjetnog dopusta u listopadu. Mora se javljati i nadležnom probacijskom uredu te može promijeniti mjesto prebivališta, odnosno boravišta, samo ako mu to dopusti sudac.

- Visoki kazneni sud smatra da su ispunjene zakonske pretpostavke za primjenu uvjetnog otpusta. Zatvorenik je u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora ocijenjen kao ''uspješan'', tijek izdržavanja kazne je bio uredan. Priznao je počinjenje kaznenih djela, prihvatio je izrečenu kaznu te osvijestio štetnost vlastitog postupanja. Izražava svoju kritičnost i spremnost promijeniti svoje ponašanje, odobrena mu je pogodnost izlaska koju je uredno koristio, a od ukupne kazne zatvora preostao mu je manji ne izdržani dio. Nema drugih kaznenih postupaka u tijeku, osiguran mu je posao. Zbog svega navedenog kaznionica je dala pozitivno mišljenje o prijedlogu za uvjetni otpust, a u izvještaju probacijskog ureda potvrđuju se okolnosti iz pozitivnog mišljenja kaznionice - stoji u priopćenju.

Podsjetimo, Daruvarac je u lipnju 2018. u jednom zadarskom kafiću brutalno premlatio bivšu djevojku, tada 18-godišnjakinju. Slučaj je izazvao veliki interes javnosti, a propitivale su se odluke sudaca u tom postupku. Kovačević je netom nakon odlaska na služenje kazne u Glinu podnio prijavu protiv svoje bivše djevojke za podnošenje lažnog iskaza, a Općinsko državno odvjetništvo u Zadru odbacilo je kaznenu prijavu protiv premlaćene djevojke.

