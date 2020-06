Daruvarac: Obnovite postupak, Sud: Ne, to se neće dogoditi!

Kovačević je lani odmah nakon izricanja presude, koja mu je smanjena s prvotno “odrezanih” pet na četiri godine zatvora izrazio nezadovoljstvo presudom i najavio daljnje pravne bitke

<p><strong>Darko Kovačević Daruvarac</strong> pravomoćno je osuđen na četiri godine zatvora jer je 2018. brutalno premlatio svoju tada 18-godišnju djevojku, brišući njome pod na koji je pala dok ju je mlatio rukama i nogama. Trenutačno služi kaznu u kaznionici u Glini. Još <br/> nema mogućnosti izlaska kući na vikend. Iz zatvora je pokušao pokrenuti obnovu sudskog postupka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Daruvarac je prije dvije godine premlatio svoju djevojku</strong></p><p>- To se može zatražiti u slučaju da su se pojavili novi dokazi, činjenice i okolnosti, ili oni koji se na suđenju nisu mogli iznijeti iz nekog razloga. Zahtjev za obnovom postupka Općinski sud odbio je prošlog rujna. Nakon žalbe o tome je odlučivao Županijski sud u Zadru te je žalba pravomoćno odbijena 25. svibnja i ponavljanja postupka neće biti – rekao nam je <strong>Denis Klarendić, </strong>glasnogovornik Općinskog suda u Zadru.</p><p>Darko Daruvarac, naime, uvjeren je da mu je bilo povrijeđeno pravo na pošteno suđenje zbog navodne medijske hajke.</p><p>Kovačević je lani odmah nakon izricanja presude, koja mu je smanjena s prvotno “odrezanih” pet na četiri godine zatvora izrazio nezadovoljstvo presudom i najavio daljnje pravne bitke. Godinu manje dobio je nakon žalbe na nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Zadru. Sud je žalbu djelomično prihvatio pa je tako ublažena za godinu dana za oba kaznena djela, premlaćivanje i prijetnje za koje je osuđen, zbog izraženog žaljenja i kajanja nasilnika kao i priznanja, što mu je sud prihvatio kao olakotne okolnosti. No Daruvarac je očekivao manju kaznu.</p><h2>'Manje se dobiva za ubojstvo'</h2><p>- Neugodno sam iznenađen! Po svemu onome što je Općinski sud u Zadru napravio, po svim njegovim brojnim greškama i propustima, prvostupanjska presuda je trebala pasti i biti novo suđenje. A ja sam dobio četiri godine kao da mi je suđeno za pokušaj ubojstva, a ne za nanošenje obične teške tjelesne ozlijede, na što su i ukazali svi vještaci. Uvjeren sam da je sud takvu odluku donio zbog pritiska iz pravosuđa ili politike, a najvećim krivcima za to smatram medije koji su stvorili atmosferu linča. Ovakve presude za slomljeni nos nemaju smisla, manje se dobiva za ubojstvo! Neću na ovome stati, nastavit ću pravnu borbu prema Ustavnom sudu i sudu za ljudska prava u Strasbourgu – rekao je tada Daruvarac.</p><p>Njegov odvjetnik Boris Radman u petak nije želio razgovarati o “slučaju Daruvarac” pa ni o razlozima koje je naveo kao razlog u zahtjevu za obnovom postupka.</p><p>- No comment - kratko nam je kazao Radman.</p><h2>Izlazio i ulazio u pritvor</h2><p>Daruvarčev slučaj izazvao je burne prosvjede javnosti protiv pravosuđa koje je djelovalo kao da ne zna bi li ga pustilo iz istražnog zatvora ili ne pa je uoči i nakon nepravomoćne presude Daruvarac dva puta izlazio iz pritvora zbog pravosuđa koje zbog iznenadne bolesti raspravnog nije završilo slučaj do isteka roka maksimalnog pritvora.</p><p>Naime, nakon nekoliko odgoda na suđenju, a prije donošenja presude, Kovačevića su pustili iz pritvora u kojemu je proveo šest mjeseci što je maksimalni rok za trajanje istražnog zatvora kod djela za koja je predviđena kazna do pet godina zatvora. Nakon toga Kovačević je na suđenja dolazio sa slobode, no ubrzo je osuđen na maksimalnih pet godina zatvora.</p><p>Potom su mu odredili obavezni pritvor koji se određuje za kazne od pet godina i više te je vraćen u zatvor. No u takvim slučajevima taj pritvor može biti produljen za još mjesec dana do pravomoćnosti presude. Kako tehnički nije bilo moguće donijeti drugostupanjsku presudu u roku od mjesec dana Kovačević je u veljači 2019. po drugi puta morao biti pušten iz istražnoga zatvora.</p><h2>Donijeli 'Lex Daruvarac'</h2><p>Nakon što je javnost bila zgrožena Daruvarčevim puštanjem na slobodu vladajući su odlučili spriječiti takve slučajeve u budućnosti te su prionuli promijeni Zakona o kaznenom postupku i donijeli tzv. “lex Daruvarac”. Njime je od siječnja ove godine omogućeno da nepravomoćno osuđeni na pet i više godina zatvora mogu ostati u istražnom zatvoru “najdulje do isteka trajanja izrečene kazne”. Znači, do pet godina ako su osuđeni na pet godina zatvora, ali teoretski i do 40 pa i 50 godina mogli bi čekati odluku o žalbi u istražnom zatvoru.<br/> </p><p> </p>