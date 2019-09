Nasilnici ostaju u pritvoru sve do izdržavanja zatvorske kazne

Sedam mjeseci nakon što je, pred očima zaprepaštene javnosti, iz pritvora pušten Darko Kovačević Daruvarac, nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćivanja 18-godišnje Zadranke, Ministarstvo pravosuđa u javnu je raspravu pustilo zakon koji bi trebao onemogućiti takav razvoj događaja u korist budućih nasilnika, javlja Večernji list.

Kroz izmjene Zakona o kaznenom postupku predlaže se, naime, da se okrivljeniku kojem sud nepravomoćno izrekne kaznu zatvora od pet ili više godina (a pet godina je maksimalna kazna za nanošenje teških tjelesnih ozljeda) bez iznimke određuje ili produljuje istražni zatvor, čak i ako su istekli najdulji rokovi za pritvor.

Podsjetimo, Daruvarca se moralo pustiti na slobodu jer su u vrijeme dok je bio u pritvoru istekli svi maksimalni rokovi u kojima je mogao biti pritvoren za djelo za koje je zapriječena kazna do pet godina. U takvim slučajevima okrivljenika će se ubuduće u istražnom zatvoru držati sve do upućivanja na izdržavanje kazne, a najdulje do isteka trajanja izrečene kazne. Da je ovakvo rješenje bilo na snazi u vrijeme kada se u prvom stupnju sudilo Daruvarcu, on iz istražnog zatvora, dakle, ne bi izišao sve do pravomoćne presude ili dok se ne navrši pet godina, kolika mu je kanaszna izrečena u prvom stupnju.