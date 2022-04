'Dat ću sve od sebe da osiguram dulje trajanje uređaja, bolju mogućnost popravaka i servisa'

SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan imenovana je glavnom autoricom Europskog parlamenta za zakon o duljem trajanju uređaja i zabrani ugrađenih kvarova. Njezina borba koju je započela 2014. godine ulazi u završnu fazu. Nakon što u roku od šest mjeseci završi posao vezan za sam zakon, vodit će i pregovore između Europske komisije, Vijeća i Parlamenta.

- Ovo je velika odgovornost, ali i radost jer borba koju sam počela davne 2014. ulazi u završnu fazu. Dat ću sve od sebe da ovim zakonom osiguram dulje trajanje uređaja, bolju mogućnost popravaka i servisa te jeftinije i dostupnije rezervne dijelove. Više od 60 posto naših građana smatra kako se uređaji proizvode ugrađenim kvarom i to treba zabraniti. Istraživanja su pokazala da se najviše uređaja pokvari između druge i treće godine upotrebe, što je odmah nakon isteka obaveznog jamstva. To ne može biti slučajnost! - kazala je Borzan.

Podsjećamo, Borzan je nedavno provela istraživanje koje je pokazalo kako čak 94 posto građana smatra kako su uređaji proizvedeni prije 20 godina trajali dulje nego uređaji proizvedeni danas. Čak 90 posto građana Hrvatske smatra kako su rezervni dijelovi preskupi, a 78 posto kako na uređajima treba biti oznaka mogu li se lako i povoljno popraviti u slučaju kvara.

- Nakon što sam bila autorica Izvješća i Rezolucije Europskog parlamenta, presretna sam što mi je ukazano povjerenje da završim ovu priču u najboljem interesu naših građana. Svjesna sam da će pritisci industrije na mene biti veliki, ali sam već navikla na takve bitke. Iskreno, uzbuđena sam i jedva čekam početi s radom - poručila je.

Nakon što završi posao vezan za sam zakon u EP-u, pregovori koji je čekaju mogu trajati godinu dana.

- Čeka me ogroman posao jer to su sati i sati sastanaka, pregovaranja, usuglašavanja. To su beskonačno dugi sastanci gdje će moja odgovornost biti da sve stavove usuglasim i da pokušam dobiti što veću većinu u parlamentu, a onda će trebati i vješto ispregovarati da što više onoga što stavimo u zakon u pregovorima s Komisijom i Vijećem ne otpade - kazala je.

Borzan navodi kako ima već iskustva u lobiranju i vjeruje da će joj to jako dobro doći u poslu koji je čeka.

- Ono što je ljepota ovog posla jest da će ostati nešto konkretno što će građanima unaprijediti život. To je nešto što je najveći poticaj za daljnji rad - kazala je Borzan.

